Feuerwehr: Fahrt zum Einsatz ist Millimeterarbeit

Probleme mit Falschparkern im Ortsteil Gries

Von Patrick Staar schließen

Die Feuerwehr hat immer wieder mal Probleme mit Falschparkern. Wie schwierig es ist, sich einen Weg zu bahnen, zeigten die Einsatzkräfte bei einem Ortstermin.

Bad Tölz – Parken im Gries – das ist ein heikles Thema. Im alten, verwinkelten Tölzer Stadtteil wollen viel mehr Autofahrer parken, als es Stellplätze gibt. Die kommunale Verkehrsüberwachung kontrolliert streng – trotzdem hat die Feuerwehr immer wieder Probleme, sich einen Weg durch die Fahrzeuge zu bahnen. Mit welchen Schwierigkeiten Stadt und Feuerwehr konkret zu kämpfen haben, demonstrierten sie bei einem Ortstermin.

Kaum Platz für den Leiterwagen

Es ist ein ganz normaler, trüber Donnerstagabend. Auf der linken und rechten Seite der Krankenhausstraße parken wie jeden Tag dicht an dicht Autos. Als ein Feuerwehr-Auto an „Evas Änderungsschneiderei“ einbiegt und in Richtung Brunnen fährt, wird’s spannend. An beiden Seiten des Leiterwagens ist nur noch eine Handbreit Platz. Zentimeter für Zentimeter bewegt der Maschinist Andreas Mayr das Fahrzeug vorwärts. Ein Fliesenleger, der auf dem Gehsteig parkt und für die Engstelle gesorgt hat, erkennt das Malheur, stürmt aus dem Haus und lotst Mayr zwischen den Autos hindurch. Ein Glück, dass es sich nur um eine Übung handelt und es nicht um Sekunden geht.

„Blöd ist es nur, wenn man als Feuerwehr keine Zeit hat“

„Man kann den Handwerker ja verstehen“, sagt Mayr, der sich seit 38 Jahren bei der Feuerwehr engagiert und beruflich den ganzen Tagen mit einem Dreiachser unterwegs ist. „Der Handwerker muss sein Auto irgendwo hinstellen, er kann die Fliesen ja nicht vom Isarkai-Parkplatz rüber tragen. Blöd ist es halt nur, wenn man als Feuerwehr keine Zeit hat.“

„Erhebliches Gefahrenpotenzial“ durch alte Öfen

Feuerwehr-Kommandant Thomas Fuchsgruber verweist darauf, dass die zahlreichen alten Öfen für ein „erhebliches Gefahrpotenzial“ im Gries sorgen, das durch die enge Bebauung noch weiter erhöht wird. Er schätzt, dass die Feuerwehr jedes Jahr zu zehn bis 15 Einsätzen in diesem Ortsteil gerufen wird. In den seltensten Fällen gehe es um Brände. Erst vor drei Wochen habe es Probleme mit einer Gasleitung gegeben, davor kokelte ein Toaster. Zweimal ging es um eine Vogelrettung. Das „tägliche Brot“ seien Türöffnungen und Rettungseinsätze über die Drehleiter. Dies sei in den Altbauten schwierig, da die Treppenhäuser zu eng sind, um die Patienten auf der Trage nach unten zu transportieren. „Wenn man jemand retten möchte, kann man nicht fünf Meter weiter vorne oder zehn Meter weiter hinten parken“, erläutert Mayr. „Man muss exakt hinfahren können.“ Dann ist nicht hilfreich, wenn ein falsch parkendes Auto im Weg steht.

Zahl der Parkplätze im Gries sinkt von 115 auf 85

Die Straßen und Gehwege im Gries haben sich in den vergangenen Monaten erheblich verändert, die Zahl der Parkplätze hat sich von 115 auf 85 verringert. Nach Ansicht von Mayr ein Schritt in die richtige Richtung: „Die Situation am Jungmayrplatz war früher eine Katastrophe“, erinnert sich der Maschinist. Teilweise sei dort so wild geparkt worden, dass er rückwärts in Richtung Knabenschule fahren musste. Und wie empfindet er die Situation jetzt? „Ein Traum“, lautet seine Antwort.

Parkplatz-Markierungen werden werden im Frühjahr angebracht

Bürgermeister Ingo Mehner kündigte an, dass im umgebauten Gries noch Markierungen angebracht werden. Dies werde allerdings erst im Frühjahr geschehen, da dafür wärmere Temperaturen notwendig seien. Längere Zeit parken dürfen im Gries nur die Anwohner, die für einen Parkausweis 20 Euro Gebühr zahlen müssen: „Das bedeutet nicht, dass man einen Parkplatz mietet“, betonte Mehner. „Mit dem Parkschein hat man nur das Recht zu parken, wenn was frei ist.“ Sind alle Plätze belegt, können die Anwohner – vergleichsweise kostengünstig – auf den Parkplatz bei den Stadtwerken ausweichen: „Wir haben ihn während des Umbaus im Auge behalten und festgestellt, dass er nie an seine Grenzen gekommen ist“, sagt Mehner. Dafür müsse man drei bis fünf Minuten Fußmarsch zum Auto in Kauf nehmen.