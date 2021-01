Rauchentwicklung in Tölzer Seniorenheim

Feuerwehreinsatz am Haus am Park

Feuerwehr im Einsatz

von Veronika Ahn-Tauchnitz schließen

Am Silvestertag musste die Tölzer Feuerwehr noch einmal ausrücken. Gegen 12.30 Uhr gab es einen Feueralarm im Haus am Park. In einem anderen Brandfall sucht die Polizei Zeugen.