Kinder zündeln in Bad Tölz: Mülltonnen in Brand

Von: Andreas Steppan

Teilen

Zwei brennende Papiermülltonnen musste die Feuerwehr am Sonntag an der General-Patton-Straße löschen. © Feuerwehr Bad Tölz

Mit dem Feuer spielt man nicht: Diese wichtige Regel missachteten am Sonntag offenbar vier Buben im Alter von acht und neun Jahren in Bad Tölz. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Bad Tölz – Mit dem Feuer spielt man nicht: Diese wichtige Regel missachteten am Sonntag offenbar vier Buben. Bei Zündeln haben sie in der General-Patton-Straße in Bad Tölz einen Brand in zwei Papiermülltonnen entzündet. Die Feuerwehr hatte das Feuer rasch unter Kontrolle.

Wegen Mülltonnen: Einsatz für Feuerwehr an General-Patton-Straße in Bad Tölz

Wie die Polizei mitteilt, ging gegen 15.55 Uhr eine Alarmierung in der Integerierten Rettungsleitstelle ein. Zeugen meldeten, dass ein Müllhäuschen brenne. Als die Polizei vor Ort eintraf, sahen die Beamten, wie zwei Männer zwei je 1000 Liter fassende, rauchende Tonnen aus dem Müllhäuschen schoben. Die Feuerwehr rückte mit sechs Mann an. „Mit einem C-Rohr konnte der eingesetzte Atemschutztrupp mit Unterstützung der restlichen Mannschaft das Feuer rasch löschen“, berichtet die Feuerwehr Bad Tölz auf ihrer Internetseite.

Brand in Bad Tölz: Zeugen beobachten vier Buben beim Zündeln

Gegenüber der Polizei sagten Zeugen aus, dass sie vier Buben beim Zündeln beobachtet hatten. Die Polizei hatte auch bald ermittelt, um wen es sich handelte. Die Eltern von drei Neun- und eines Achtjährigen wurden informiert. Es war ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.