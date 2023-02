Vermeintliche Explosion an Supermarkt in Bad Tölz: Feuerwehr und Polizei befürchten Automatensprengung

Von: Andreas Steppan

Teilen

Ein lauter Knall im Bereich des Edeka an der Sachsenkamer Straße in Bad Tölz rief am Donnerstagabend Polizei und Feuerwehr auf den Plan. © Feuerwehr Bad Tölz

Es klang wie eine Detonation, noch dazu stieg scheinbar Rauch auf. Diese Wahrnehmung in Bad Tölz ließ Schlimmes befürchten. Die Auflösung war überraschend.

Bad Tölz – Ein lauter Knall und eine vermeintliche Rauchentwicklung im Bereich des Edeka-Markts an der Sachsenkamer Straße in Bad Tölz erschreckten am späten Donnerstagabend mehrere Bürger. Auf die Alarmmeldungen hin mussten sich Polizei und Feuerwehr auf ein ernst zu nehmendes Szenario gefasst machen und rückten mit einem größeren Aufgebot an. Zum Glück erwies sich die Ursache als harmlos.

Alarm wegen vermeintlicher Explosion in Bad Tölz

Wie die Tölzer Feuerwehr auf ihrer Internetseite berichtet, meldeten Zeugen gegen 22.30 Uhr eine angebliche Explosion. Wie der stellvertretende Inspektionsleiter Andreas Rohrhofer erklärt, hielt die Polizei zunächst unter anderem eine Bankautomatensprengung für möglich, da sich an diesem Bereich der Drive-In-Schalter eines Geldinstituts befindet.

Gemeinsam überprüften Feuerwehr und Polizei sowohl den Edeka als auch den benachbarten Baywa-Markt und das Burger-King-Restaurant, konnten aber keinerlei Rauch feststellen. Auch der Bankautomat war unbeschädigt. Als mutmaßliche Ursache des Knalls machten sie vielmehr den Abzug eines Kühlaggregats aus dem Edeka-Markt ins Freie aus.

Bad Tölz: Ursache für lauten Knall und Rauch war harmlos

Der, so die Vermutung, war wegen des strengen Frosts vereist. Der dadurch aufgestaute Dampf könnte für Überdruck gesorgt haben, sodass sich wohl eine Eisschicht abrupt mit einem Knall von der verstopften Ableitung löste. Der vermeintliche Rauch dürfte in diesem Fall einfach Dampf gewesen sein.

Alle Kräfte von Feuerwehr und Polizei konnten jedenfalls nach kurzer Zeit wieder abrücken.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.