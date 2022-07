Feuerwehreinsatz in Tölzer Marktstraße: Brand in Hotelküche

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Zahlreiche Einsatzkräfte rückten am Dienstagmittag in der Marktstraße an. © va

Großes Feuerwehraufgebot in der Tölzer Marktstraße am Dienstagmittag: Gemeldet war ein Brand in einer Hotelküche. Glücklicherweise verlief alles glimpflich.

Bad Tölz - Zahlreiche Martinshörner waren am Dienstag gegen 12.30 Uhr in der Tölzer Innenstadt zu hören. Mehrere Feuerwehrfahrzeuge waren auf dem Weg in die historische Marktstraße. Dort suchten sie sich ihren Weg zwischen den zahlreichen Passanten.

Brand des Gasherds: Koch reagiert genau richtig

Gemeldet worden war ein Brand in der Küche eines Hotels. „Am Gasherd war es zu einem Brand gekommen“, berichtete Kreisbrandmeister Thomas Fuchsgruber. Möglicherweise habe es ein Leck gegeben. Am heißen Herde habe sich dann das Gas entzündet. Der Koch habe gut reagiert und sofort eine Löschdecke über die Flammen geworfen. „So hat er das Feuer im Prinzip gelöscht. Dann hat er die Lüftung eingeschaltet und ist raus“, sagte der Kreisbrandmeister.

Vier Personen waren zum Zeitpunkt des Brands in der Küche

Für die Einsatzkräfte standen so nur noch ein Kontrollgang und kleinere Nachlöscharbeiten an. Die vier Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in der Küche aufgehalten hatten, wurden vom Rettungsdienst in Augenschein genommen. „Bislang haben sie aber über keine Beschwerden geklagt“, so Fuchsgruber.

Vier Feuerwehren alarmiert, dazu Polizei und Rettungsdienst

Da der Brandort ein Hotel war und das noch dazu in der historischen Marktstraße steht, erfolgte eine umfangreiche Alarmierung. Neben den Tölzer Feuerwehrleuten rückten Kräfte der Wehren aus Wackersberg, Gaißach und Lenggries aus. Zudem war die Kreisbrandinspektion vor Ort und der Unterstützungsgruppe Örtlicher Einsatzleiter. Dazu kamen die Polizei und der BRK-Rettungsdienst.

