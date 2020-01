Feuerwehren im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen: So viele Alarmierungen wie noch nie

Zur traditionellen Dreikönigsversammlung trafen sich die Feuerwehren aus dem Landkreis am Montag im Tölzer Kurhaus.

Bad Tölz – Nicht nur die Wintersportler denken derzeit an die Schneefälle, die vor genau einem Jahr über dem Landkreis niedergingen und zur Ausrufung des Katastrophen-Falls führten. Das Schneechaos im Januar 2019 war auch bestimmendes Thema der traditionellen Dreikönigsversammlung für die Führungskräfte der Landkreis-Feuerwehren im Tölzer Kurhaus. Erstmals unter der Leitung des neuen Kreisbrandrats Alfred Schmeide zogen die Kommandanten und Stellvertreter der 58 Landkreis-Feuerwehren Bilanz.

Wie Schmeide im voll besetzten Saal sagte, sorgen rund 3135 Männer und Frauen bei der Feuerwehr für Sicherheit. Sie wurden im abgelaufenen Jahr insgesamt 2645-mal alarmiert, so oft wie noch nie im Landkreis. Dabei galt es, zu 459 Bränden auszurücken, 1401-mal wurden Hilfeleistungen gefordert und 485 First-Responder-Einsätze waren zu absolvieren. Zu verzeichnen waren aber auch 200 Fehlalarmierungen.

„Brand unter Kontrolle – Bienen erwehren sich der Löscharbeiten.“

Als erfreulich wertete Schmeide den Rückgang bei den Brandalarmen um 55, wobei immerhin sieben Großbrände in die Statistik eingingen. 20 Brände waren beim Eintreffen der Wehr bereits gelöscht, 30-mal kehrten die Floriansjünger bei der Anfahrt wieder um, da das Feuer bereits erfolgreich bekämpft worden war.

Zwei Fälle hob Schmeide hervor: Am 30. Januar 2019 rückten die Wehren in den Ratzenwinkel bei Bad Tölz aus. Alle Ortskundigen dachten dabei sofort an den Zwickerhof, tatsächlich aber brannte es in einem Anbau eines anderes Anwesens. Ungewöhnlich war auch der Einsatz im Mai in einem Nebengebäude in Wackersberg, in dem sich Bienenstöcke und Gasflaschen befanden. Hier zitierte Schmeide aus dem Bericht der Einsatzleitung: „Brand unter Kontrolle – Bienen erwehren sich der Löscharbeiten.“

Traurige Bilanz: 19 Tote mussten im Jahr 2019 geborgen werden

Leider gingen aber nicht alle Einsätze glimpflich ab. Bei schweren Motorrad- und Autounfällen waren Tote zu beklagen, und auch bei Bränden und technischen Hilfeleistungen mussten 19 Tote geborgen werden.

In Sachen Nachwuchsmangel gab Schmeide Entwarnung. Bei den Feuerwehren liege das Problem eher bei den Führungskräften, denen es eine Reihe von Vorschriften nicht leicht mache, Beruf und Ehrenamt unter einen Hut zu bringen. Noch nicht abgeschlossen sei die Tetra-Alarmierung. Und man müsse sich noch abstimmen, wie die aktiven Feuerwehrleute künftig an Hemden, Jacken und Helm gekennzeichnet werden. Das Innenministerium hat einen Änderungsvorschlag ausgearbeitet.

Kreisbrandrat lobt: Ausrüstung ist „gut bis sehr gut“

„Die Ausrüstung der Feuerwehren in unserem Landkreis ist als gut bis sehr gut zu bewerten“, sagte Schmeide, der auch von der gesellschaftliche Bedeutung der Feuerwehr berichtete. So wurden im Januar 2019 die 20. Deutschen Feuerwehr-Skimeisterschaften in Lenggries ausgerichtet, man nahm am Staatsempfang für die Helfer der Schneekatastrophe in München teil und beging mehrere Fahrzeug- und Gerätehäusereinweihungen.

Freude über den Zusammenhalt und die gesellschaftliche Bedeutung der Wehren im Landkreis äußerten Landrat Josef Niedermaier als oberster Dienstherr und als Vertreter der gastgebenden Stadt Bad Tölz 2. Bürgermeister Andreas Wiedemann in ihren Grußworten. Beide lobten die aktiven Feuerwehrmänner und -frauen als Vorbilder und stellten weitere finanzielle Unterstützung für Fahrzeuge, Gerätschaften und Gebäude in Aussicht.