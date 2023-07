Feuerwehrfahrzeuge in Bad Tölz: Hier wird 24 Stunden lang der Ernstfall geprobt

24 Stunden lang übt die Tölzer Feuerwehr an diesem Wochenende.

An diesem Wochenende

Ein großes Aufgebot an Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr wird an diesem Wochenende in Tölz unterwegs sein. Das ist aber kein Grund zur Panik.

Bad Tölz - An diesem Wochenende (29./30. Juli) werden im ganzen Stadtgebiet Feuerwehrautos mit zum Bild gehören. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge werden unterwegs sein – den ganzen Tag, die ganze Nacht über und in allen Ecken von Bad Tölz. Wer das beobachtet, muss aber nicht befürchten, dass sich gerade Wohnungsbrände und schwere Unfälle häufen. Die Feuerwehr Bad Tölz führt von Samstag, 29. , bis Sonntag, 30. Juli, jeweils 8 Uhr, eine 24-Stunden-Übung durch.

Die Bandbreite ist groß: Von der brennenden Mülltonne bis zum Verkehrsunfall

Beteiligt sind laut einer Mitteilung auch die Feuerwehren Greiling, Bad Heilbrunn und Mürnsee – jeweils hauptsächlich die Jugendfeuerwehren – sowie das BRK. Durchgespielt wird eine große Bandbreite von Szenarien, mit denen die Feuerwehr im Alltag konfrontiert ist. Das reicht von der brennenden Mülltonne oder der Katze auf dem Baum bis hin zum Großeinsatz nach einem schweren Verkehrsunfall. Die Schauplätze sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt. In der Spitze sind laut Feuerwehr 12 bis 14 Einsatzfahrzeuge unterwegs.

Im vergangenen Jahr gab es eine große Katastrophenschutzübung

Derartige 24-Stunden-Übungen gibt es immer wieder. Beteiligt sind oft auch verschiedene Rettungsorganisationen. Im Mai 2022 gab es beispielsweise eine große Katastrophenschutzübung des BRK-Kreisverbands. Dabei ging es unter anderem um eine Explosion am Kirchsee nach einem Grillunfall. Nachgestellt wurde zudem ein nächtlicher Zugunfall mit vielen Verletzten in Benediktbeuern.

