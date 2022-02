Finanzen des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen: Unbehaglicher Blick aufs nächste Jahr

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

27 Millionen Euro investiert der Landkreis in diesem Jahr vor allem in seine Schulen. © Monika Skolimowska/dpa

Der Tölzer Kreisausschuss stimmte jetzt dem Haushalt 2022 zu, blickt aber schon jetzt mit Sorge auf die geplante Kreditaufnahme im kommenden Jahr. Viele Räte mahnen einen Sparkurs an.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Er habe die Befürchtung, dass die fetten Jahre vorbei sind, hatte CSU-Kreisrat Werner Weindl schon in der Dezembersitzung des Kreisausschusses gesagt (wir berichteten). Dass sich diese Befürchtung bestätigen dürfte, wurde nun deutlich, als es im Gremium um den Gesamtbeschluss des Kreishaushalts ging. Dabei ist dieses Jahr aus finanzieller Sicht noch gar nicht das große Problem, ab 2023 könnte es aber haarig werden.

2023 muss der Landkreis neun Millionen Euro an Krediten aufnehmen

Gäbe es wie bei Corona auch für die Haushaltsentwicklung des Landkreises eine WarnApp, „wäre sie jetzt Rot“, sagte Grünen-Fraktionschef Klaus Koch. Vor allem der Blick auf das Jahr 2023 sei „interessant“. Neun Millionen Euro an Kreditaufnahme sind dann vorgesehen. „Natürlich tilgen wir auch, aber unterm Strich bleiben sechs Millionen Euro übrig.“ Koch befürchtet auch, dass die Städte und Gemeinden noch deutlich stärker zur Kasse gebeten werden müssen. „Und das vor dem Hintergrund, dass die Städte schon jetzt mitunter Probleme haben, den Haushalt auszugleichen.“ Dabei seien einige Projekte noch gar nicht eingepreist, wie die Umsetzung des Nahverkehrsplans oder auch die S-Bahn-Verlängerung.

Kreistag muss in die Debatte über die Konsolidierung einsteigen

„Jeder, der die Zahlen anschaut, verspürt ein Unbehagen“, sagte Vize-Landrat Thomas Holz (CSU). Man müsse sich deutlich mehr Gedanken machen, wie man neue Projekte finanziere. „Zum Teil fassen wir ja Beschlüsse, die sich über Jahre ziehen und im Millionenbereich liegen“, sagte er – auch mit Blick auf den Nahverkehr.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Auch Barbara Schwendner (Grüne) wünschte sich, „dass wir intensiver in die Debatte über die Konsolidierung einsteigen“. Diskutiert werde meist nur über kleine Posten, „die Millionenbeträge gehen wir nicht richtig an“.

Schon heuer müssen die Städte und Gemeinden mehr an den Landkreis abführen

Schon heuer dürften die Städte und Gemeinden schlucken. Denn um alle Aufgaben stemmen zu können, schraubt der Kreis den Hebesatz der Kreisumlage um 2,2 Prozentpunkte auf 49,7 Prozent nach oben. Das ist der Anteil, den die Gemeinden von ihren eigenen Steuereinnahmen an den Landkreis weitergeben müssen – vereinfacht erklärt. Man bleibt nur deshalb knapp unter den „magischen“ 50 Prozent, weil sich einiges recht positiv entwickelt hat – beispielsweise die Schlüsselzuweisungen. Mit 22,34 Millionen Euro bekommt der Landkreis nicht nur deutlich mehr als vor einem Jahr, sondern auch mehr, als Kämmerer Ralf Zimmermann bei der Vorstellung des Etats im Oktober erwartet hatte. Ein Glücksfall. „Sonst hätten die Beratungen einen anderen Verlauf genommen“, so Zimmermann.

Landkreis plant Investitionen auf Rekordniveau

Allerdings braucht der Kreis auch jeden Cent, denn mit 27 Millionen Euro bewegen sich die Investitionen – vor allem in die Schulen – auf einem Rekordniveau. Damit das überhaupt funktioniert, muss Zimmermann tief in die Rücklagen greifen, die dann „nur noch leicht über der Mindestrücklage von 1,45 Millionen Euro liegen“. Außerdem ist eine Kreditaufnahme in Höhe von sechs Millionen Euro vorgesehen – im Gegenzug werden drei Millionen getilgt. Für die Zukunft empfahl Zimmermann dringend, „die Ausgaben im Blick zu behalten“.

Werner Weindl (CSU) sieht „keine Bereitschaft, etwas zu ändern“

Weindl war nicht zufrieden. Er habe seine Bedenken früh angemeldet, „aber passiert ist nichts. Ich sehe keine Bereitschaft, etwas zu verbessern. Deshalb werde ich dem Haushalt nicht zustimmen“, kündigte er an. Niemand wisse, ob die Schlüsselzuweisungen weiter so üppig sprudeln werden. Dafür werde die Umlagekraft wohl weiter sinken. Gleichzeitig plane der Kreis Millioneninvestitionen in den ÖPNV. „Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir den Haushalt konsolidieren. Sonst brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir einen Hebesatz von 55 bis 60 Prozentpunkte haben“, sagte Weindl. Der Landkreis müsse „auf die Bremse treten. Diese Bereitschaft ist aber nicht erkennbar.“

Michael Müller (CSU) hat „erhebliche Bauchschmerzen“

„Erhebliche Bauchschmerzen“ hatte Michael Müller (CSU). Er erwarte auch, dass Verbesserungsvorschläge ordentlich diskutiert werden. „So abgebauscht zu werden, das werde ich mir nicht noch einmal bieten lassen“, spielte Müller auf eine Debatte in der letzten Kreisausschusssitzung an. Es müsse möglich sein, alles zu hinterfragen. Seien die Strukturen im Landratsamt kosteneffizient, werden Projekte wie die Verkehrswende richtig angegangen – all das müsse man diskutieren dürfen. FW-Fraktionschef Hubert Oberhauser bat aber auch darum, doch bitte die Investitionen zu sehen, die der Landkreis tätige. „Er investiert vor allem in die Schulen.“ Natürlich würden die Zeiten schwieriger. „Aber dass es ein schlechtes Miteinander von Kreis und Kommunen gibt, kann ich so nicht stehen lassen.“

Bis auf Weindl stimmte der Kreisausschuss dem Haushalt zu. Das letzte Wort hat nun der Kreistag am 21. Februar.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie hier.