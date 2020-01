Haff verabschiedet sich nach 28 Jahren

Manfred Haff hat nach 28 Jahren als Vorsitzender des Bezirksfischereivereins Bad Tölz sein Amt nun niedergelegt. Florian Herzinger tritt nun in seine Fußstapfen.

Bad Tölz – Nach 28 Jahren als Vorsitzender des Bezirksfischereivereins Bad Tölz hat Manfred Haff sein Amt abgegeben. In der Jahresversammlung stellte er sich nicht mehr zur Wahl. Sein bisheriger Stellvertreter Florian Herzinger wurde mit großer Mehrheit zum Nachfolger gewählt. Der Führungswechsel war aber nicht die einzige Veränderung in den Reihen der Führungsriege. Lediglich Florian Bomhard ist weiterhin als Kassier für die Finanzen zuständig, Kurt Schreier bleibt Schriftführer. Neuer Zweiter Vorsitzender ist der bisherige Gewässerwart Michael Gilgenreiner. Dessen Aufgabe übernimmt nun Franz Rampf. Jugendwart ist Josef März, Hüttenwart Reinhart Schendel. Zum Vereinsausschuss gehören Josef Arlet, Max Härtl, Josef Mörtl und Helmut Troidl.

Franz Geiger erhält höchste zu vergebene Ehrung

Vor der Wahl hatte der scheidende Vorsitzende Manfred Haff Rückschau auf die knapp drei Jahrzehnte seines Wirkens gehalten. Zu den Höhepunkten zählte er Ereignisse wie die 100-Jahr-Feier des Fischereivereins oder den Bau einer Fischaufstiegshilfe am Kraftwerk in Bad Tölz. Für Letzteres gab es sogar den Umweltpreis des Landkreises.

Zum Ehrenmitglied ernannt wurde vom neuen Vorsitzenden Florian Herzinger (li.) sein Vorgänger Manfred Haff (2. v. re.). Blumen gab es für Elisabeth Haff. Erster Gratulant war der Präsident des Fischereiverbands Oberbayern, Franz Geiger.

Haff erinnerte an die Geschiebeeinbringung in die Isar, aber auch an die „Raubzüge“ der Kormorane. „Ich habe den Vorstand wirklich gerne gemacht. Doch ohne die Mithilfe der Vorstandskollegen sowie vieler fleißiger Mitglieder wäre alles nicht machbar gewesen“, bedankte sich der scheidende Vorsitzende. Franz Geiger, Präsident des Fischereiverbands Oberbayern, überreichte Haff die Ehrenmedaille in Gold und damit die höchste zu vergebene Auszeichnung.

113 aktive Mitglieder im Bezirksfischereiverein

Bomhard gewährte den Mitgliedern Einblick in die finanzielle Situation des 113 aktive Mitglieder zählenden Bezirksfischereivereins. Unter dem Strich blieb 2019 ein dickes Minus. Die Mehrausgaben sind den Besatzmaßnahmen geschuldet. Dafür wurden 17 000 Euro mehr ausgegeben als noch im Jahr zuvor. Steigende Einnahmen sind jedoch durch den diesjährigen Kartenverkauf zu erwarten.

Florian Herzinger informierte noch über den geplanten Bau einer Doppelgarage im Farchet. Rund 30 000 Euro wird der Verein hier investieren müssen. Herzinger: „Ich hoffe auf tatkräftige Unterstützung beim Bau durch viele freiwillige Helfer.“

Hans Demmel

