Flucht vor der Polizei endet vor Gericht

AMTSGERICHT

Von Rudi Stallein schließen

Ein Tölzer rast ohne Führerschein auf einem Kraftfahrzeug ohne Haftpflichtversicherungsschutz durch die Stadt und haut vor der Polizei ab. Dafür musste er sich nun vor dem Gericht verantworten.

Bad Tölz/Wolfratshausen – Mit halsbrecherischem Tempo raste ein junger Mann am frühen Abend des 15. Oktober vorigen Jahres mit seinem Leichtkraftrad durch das Tölzer Stadtgebiet. Die Polizei konnte dem mit einer Sturmhaube maskierten Biker in den verwinkelten Straßen eines Wohngebiets nicht mehr folgen. Dennoch wurde der 24-jährige Tölzer später gefasst – und nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Haftpflichtversicherungsschutz zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten mit Bewährung verurteilt.

Fahren ohne Führerschein

In der Verhandlung am Amtsgericht Wolfratshausen stellte sich heraus, dass der Tölzer aus nachvollziehbaren Gründen vor der Polizei geflohen war. Bereits Mitte August 2022 war der junge Mann zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil er ohne Führerschein unterwegs war. „Kaum zwei Monate später rast er wieder los“, wunderte sich die Staatsanwältin über die „enorme Rückfallgeschwindigkeit“ und die Dreistigkeit des jungen Mannes. Dieser stand zudem noch unter offener Bewährung aus einer Jugendstrafe, zu der er wegen schweren Raubes verurteilt worden war. „Mir ist das Ganze peinlich, und es tut mir leid“, versicherte der 24-Jährige, der in seinem Schlusswort Wert darauf legte, festzustellen, dass er zwar „mit 60, 70 km/h weggeschossen“ sei, bei seiner Fahrt durchs Wohngebiet jedoch deutlich langsamer gefahren sei und aufgepasst habe.

Staatsanwaltschaft beantragt viermonatige Haftstrafe

„Es gibt schlimmere Delikte, aber nachdem er sich die letzte Verurteilung nicht zur Warnung hat dienen lassen, sehe ich keinen Grund für eine Bewährung“, argumentierte die Staatsanwältin, die eine viermonatige Haftstrafe beantragte. Richter Helmut Berger legte noch zwei Monate drauf, setzte die Strafe jedoch noch einmal zur Bewährung aus. „Der Antrag der Staatsanwältin ist schon in Ordnung bei einer laufenden Bewährung, Sie haben Glück, dass die Vorstrafe nicht einschlägig ist“, begründete Berger, warum er den Tölzer, der „den Anschein erweckt, dass er sein Verhalten bereut“, in Freiheit ließ. Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre. Als Auflage muss der Verurteilte 2000 Euro an die Kreisverkehrswacht zahlen und sein Leichtkraftrad innerhalb von drei Monaten verkaufen. Eine neue Fahrerlaubnis darf dem 24-Jährigen frühestens nach weiteren acht Monaten erteilt werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.