Benediktbeurer Gemeinderat reagiert auf Bürgermeister-Brief zum Thema Flüchtlinge

Von: Andreas Steppan

Rudi Mühlhans, Gemeinderat © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Benediktbeurer Gemeinderat Rudi Mühlhans reagiert auf den offenen Brief der Bürgermeister des Landkreises zum Thema Geflüchtete. Er fragt nach konkreten Forderungen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Benediktbeurer Gemeinderat Rudi Mühlhans (Bürgerliste Miteinander) übt Kritik am offenen Brief der 21 Landkreis-Bürgermeister zum Thema Unterbringung von Geflüchteten. Mühlhans, der 2019 in seiner Heimatgemeinde für das Amt des Rathauschefs kandidierte und nach eigenen Angaben bereits 2014 im Gemeinderat die Einrichtung eines örtlichen Helferkreises angestoßen hatte, fordert die Bürgermeister und Landräte dazu auf, „dass Sie in der Bevölkerung eine Atmosphäre von Offenheit, Respekt und Akzeptanz gegenüber Menschen in Not vermitteln“.

Bad Tölz-Wolfratshausen: Offener Brief der Landkreisbürgermeister stößt auf Kritik

Wie berichtet hatten die Landkreis-Bürgermeister in einem offenen Brief an die örtlichen Bundes- und Landtagsabgeordneten ihre Sorge ausgedrückt, dass die Unterbringung Geflüchteter im Landkreis bald an ihre Grenzen stoße – ebenso wie wohl die Akzeptanz der Bevölkerung.

Mühlhans, der nun seinerseits mit einem offenen Brief antwortet, fragt nach, worauf die Bürgermeister wohl hinauswollen und wundert sich, „dass keinerlei konkrete Forderung im Brief erhalten ist“. Er hakt daher nach: „Welche Lösungen wären aus Ihrer Sicht hilfreich? Was tun Sie konkret, um die Akzeptanz für Geflüchtete in der Bevölkerung zu stärken? Machen Sie sich auch an anderer Stelle Sorgen um eine menschenwürdige Unterbringung von Geflüchteten? Wie stehen Sie zur Unterbringung in den Ankerzentren? Sehen Sie diese als menschenwürdig an?“

Mühlhans fragt nach konkreten Forderungen der Bürgermeister

Mühlhans fordert die Bürgermeister dazu auf, „die erforderlichen Schritte zu unternehmen um endlich dem seit Langem bekannten und immer dramatischer werdenden Wohnraumbedarf gerecht zu werden, zum Beispiel durch kommunalen/sozialen Wohnungsbau.“ Zudem wünscht er sich: „Lassen Sie uns gemeinsam mit den Menschen, die guten Willens sind, die Herausforderungen der Zeit annehmen und die erforderlichen Schritte tun. Kein Mensch verlässt aus freien Stücken und ohne Not seine Heimat.“

