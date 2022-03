Flüchtlinge in Bad Tölz: Damit Deutsch keine Fremdsprache bleibt

Von: Melina Staar

In eigenen Deutschklassen können Schüler mit geringen oder keinen Sprachkenntnissen explizit gefördert werden. Ob der Bedarf aufgrund der ukrainischen Flüchtlinge wieder steigt, ist noch unklar. © DPA

Für Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, ist es wichtig, Sprachkenntnisse aufzubauen. Dafür gibt es an den Mittelschulen eigene Klassen. Diese wurden in den vergangenen Jahren mangels Bedarf aber nach und nach geschlossen. Das Schulamt bereitet sich nun auf neuerlichen Bedarf vor.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Sie wurden eingerichtet, um Kindern und Jugendlichen mit geringen oder keinen Deutschkenntnissen Sprache und Kultur beizubringen. Inzwischen gibt es nur noch eine so genannte „Deutschklasse“ – früher „Übergangsklasse“ – im Landkreis. Ob der Bedarf aufgrund der erwarteten Flüchtlinge aus der Ukraine wieder steigt, ist unklar.

Zum aktuellen Schuljahr wurde die Deutschklasse an der Mittelschule Geretsried eingestellt – die Deutschklasse an der Mittelschule Lenggries gibt es seit dem Schuljahr 2017/18 nicht mehr. Es waren „zu wenige Schüler zu Schuljahresbeginn vorhanden“, berichtet Schulamtsdirektorin Petra Burkhardt. Aktuell gibt es eine Deutschklasse an der Mittelschule Bad Tölz Süd, die mit Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds gefördert wird. „Diese Klasse wird voraussichtlich auch nächstes Jahr fortgeführt“, so Burkhardt. Mindestens 13 Schüler werden dafür benötigt, derzeit besuchen 14 Schüler die Klasse.

Wie die Schulamtsdirektorin erklärt, können Deutschklassen an Grund- und Mittelschulen gebildet werden. Im Landkreis allerdings habe man sich bewusst gegen Deutschklassen im Grundschulbereich entschieden. „Die Fahrerei steht nicht dafür. Und die Kinder lernen in ihrem gewohnten sozialen Umfeld schneller.“

Die Klassen an den Mittelschulen werden jahrgangsübergreifend gestaltet. „Die Deutschklasse ist eine eigenständige Klasse.“ Aufgenommen werden Kinder und Jugendliche mit nichtdeutscher Erstsprache, die über keine oder sehr geringe Deutschkenntnisse verfügen und nach Deutschland zugewandert sind. Es ist ein Ganztagsangebot und legt besonderen Fokus auf die Sprachförderung, aber auch andere Fächer werden gelehrt. Zudem gibt es Stunden zur Sprach- und Lernpraxis sowie kultureller Werteerziehung.

Oft ist es sinnvoll, die Kinder an ihrer Sprengelschule zu beschulen

Ziel ist es, dass die Kinder und Jugendlichen nach einem bis maximal zwei Jahren in die Regelklasse wechseln können. Grundsätzlich können – es ist ein freiwilliges Angebot – alle Kinder der Mittelschule, die die Voraussetzungen für den Besuch einer Deutschklasse erfüllen, der Tölzer Südschule zugewiesen werden, so lange dort Platz ist. Burkhardt: „Da es an allen Schulen Deutschförderkurse für Kinder mit Migrationshintergrund und Sprachförderbedarf gibt, ist es aber oftmals sowohl pädagogisch als auch organisatorisch sinnvoller, die Kinder an der Sprengelschule zu beschulen.“ Das heißt: Die Kinder gehen an die Schule, die ihrem Zuhause am nächsten liegt und erhalten parallel in Kleingruppen Deutsch als Zweitsprache oder zusätzliche Stunden. Die Bewertung der Deutschnote kann in diesem Fall in „Deutsch als Zweitsprache“ erfolgen. „Dazu gibt es bereits schon länger an vielen Schulen gute Erfahrungen.“

Anfang des Schuljahres gebe es ein Kontingent an Stunden an den Schulen. Dieses würde von Lehrern abgedeckt, die beispielsweise den Unterricht in „Deutsch als Fremdsprache“ studiert haben oder die sich darin fortgebildet haben. Allerdings komme es auch zu unvorhersehbaren Änderungen. „In Geretsried beispielsweise kamen in diesem Jahr die afghanischen Ortskräfte an, wodurch der Bedarf an Deutschunterricht gestiegen ist“, sagt Burkhardt. Dies wurde über qualifizierte Drittkräfte abgedeckt. „Damit haben wir über Jahre schon positive Erfahrungen gemacht.“

Wie wird sich nun die Ankunft von ukrainischen Kriegsflüchtlingen auf die Schulen auswirken? „Wir warten noch auf offizielle Vorgaben“, sagt Petra Burkhardt. Zum jetzigen Zeitpunkt sei es nicht mehr so leicht, Drittkräfte – also Quereinsteiger – zu engagieren. Es seien schon externe Kräfte im Einsatz, die sich darum kümmern, dass Kinder pandemiebedingte Lücken schließen können. Weiteres Personal würde benötigt. „Das können Personen mit einem entsprechenden Hochschulstudium sein oder aus dem Bereich der Sprachförderung“, erklärt Burkhardt.

Ein bisschen Zeit bleibe allerdings noch. Es sei gesetzlich geregelt, dass für Kriegsflüchtlinge die Schulpflicht erst drei Monate nach ihrer Ankunft bestehe. „Man will natürlich versuchen, den Kindern so schnell wie möglich eine Struktur zu bieten.“ Auf der anderen Seite müsse man auch mögliche Traumatisierungen beachten.

