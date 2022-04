Obdach für Geflüchtete aus Ukraine: Abriss von Wohnblock in Bad Tölz verschoben

Von: Andreas Steppan

Der Wohnblock an der Lenggrieser Straße sollte eigentlich Mitte des Jahres abgerissen werden. Jetzt will ihn Sparkasse Geflüchteten zur Verfügung stellen. (Archivfoto) © Karl Bock

Eigentlich sollte ein Wohnblock an der Lenggrieser Straße in Bad Tölz Mitte des Jahres abgerissen werden. Die aktuellen Ereignisse aber brachten den Eigentümer zum Umdenken.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Auf der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine sind bislang rund 1000 Menschen im Landkreis angekommen. Für sie wird dringend Wohnraum benötigt. Vor diesem Hintergrund hat die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen nun den Abriss eines Wohnhauses an der Lenggrieser Straße in Bad Tölz verschoben. Bevor die Abrissbagger anrücken, will die Sparkasse hier Geflüchteten einen Zufluchtsort anbieten. Das berichtete Vorstandsmitglied Christian Spindler im Bilanz-Pressegespräch des Geldinstituts.

Sparkassen-Wohnblock in Bad Tölz: Leer, aber voll funktionsfähig

Das Gebäude, das in den 1960er-Jahren errichtet wurde, soll wie berichtet durch einen neuen Wohnblock an gleicher Stelle ersetzt werden. Statt bisher 16 sollen dann 24 Wohnungen zur Verfügung stehen. Das entspreche einem Zuwachs um 700 Quadratmeter Wohnraum, berichtete Spindler. Derzeit warte die Sparkasse auf die Baugenehmigung. Der Abriss sei eigentlich für Mitte des Jahres geplant gewesen.

„Jetzt haben wir aber umdisponiert, sagte Spindler. Aktuell stünden alle Wohnungen leer, die bisherigen Mieter seien ausgezogen. „Aber die Wohnungen sind noch voll funktionsfähig mit Heizung und Wasser.“ Die Sparkasse habe daher einen „kleinen Beitrag“ leisten wollen, um akut benötigten Wohnraum für Geflüchtete bereitzustellen.

Zum 1. Mai ist Einzug von Flüchtlingen aus Ukraine geplant

Voraussichtlich zum 1. Mai könnten die ersten Menschen einziehen. Die Nutzung sei vorerst auf ein halbes Jahr anberaumt, letztlich sei aber noch nicht absehbar, wie lange die Wohnungen benötigt werden.

Auch in ihrem Kerngeschäft beschäftigt die Flüchtlingssituation die Sparkasse derzeit. Die neu Angekommenen benötigen zum Beispiel Bankkonten. „Wir planen zu diesem Thema mehrsprachige Flyer“, berichtete Vorstandsvorsitzende Renate Waßmer. Von Seiten der Bankenaufsicht Bafin gebe es mittlerweile Erleichterungen bei den Voraussetzungen, unter denen Ukrainer in Deutschland ein Konto eröffnen dürfen. Dafür reiche nun eine ukrainische „Identity Card“.

Ukrainisches Geld ist für Sparkasse nur wertloses Papier

Ungelöst ist hingegen noch die Frage des Geldumtauschs. Die ukrainische Währung Hrywnja wird hierzulande nicht gehandelt, Banken nehmen sie nicht an. „Für uns ist die Währung wertloses Papier“, sagte Sparkassen Vorstandsmitglied Thorsten Straubinger. Er wünsche sich eine gesetzliche Regelung, dass der Staat den Banken den Verlust beim Eintausch von Hrywnja in Euro ersetzt.

Straubinger berichtete von einer weiteren Hürde für Geflüchtete: Sie wollen oft Konten für ihre minderjährigen Kinder eröffnen. Nach deutschen Vorschriften sind dazu die Unterschriften beider Sorgeberechtigter nötig. In Deutschland kommen aber in der Regel nur Mütter mit ihren Kindern an, während die Väter in der Ukraine bleiben müssen. Noch während des Pressegesprächs erhielt Straubinger die Meldung, dass nun die Unterschrift der Mutter ausreiche.

Sparkasse unterstützt Logistik für Barauszahlung an Geflüchtete

Diejenigen Geflüchteten, die noch kein Bankkonto in Deutschland haben, können die ihnen zustehenden Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auch in bar bekommen. Das logistisch abzuwickeln, stellt jedoch ein weiteres Problem dar, wie Landrat Josef Niedermaier jüngst im Kreisausschuss berichtet hatte. „Auch hier sind wir am Eruieren von Lösungen, wie wir unterstützen können“, sagte Straubinger.

