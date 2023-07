Foodart-Festival in Bad Tölz künftig im Wechsel mit Bands im Bürgergarten

Spektakuläre Shows und kulinarische Highlights: Das Tölzer „Foodart-Festival“ soll auch in den kommenden Jahren zahlreiche Besucher anlocken. © Touristinfo

Ein riesiger Erfolg war das neue Foodart-Festival in Bad Tölz. Nun steht fest: Es gibt alle zwei Jahre eine Wiederholung - im Wechsel mit einem weiteren Format.

Bad Tölz – Der Erfolg spricht für sich: Das Foodart-Festival in diesem Juni und auch „4 Tage – 4 Bands“ vergangenes Jahr lockten zahlreiche Besucher an. Deshalb werden beide Veranstaltungen künftig im jährlichen Wechsel stattfinden. Das kündigt die Stadt Bad Tölz in einer Pressemitteilung an. Damit wird das breit gefächerte Veranstaltungsangebot der Stadt weiter ergänzt. „Der riesige Zuspruch gibt uns Recht“, wird Bürgermeister Ingo Mehner zitiert.

Verlängerung für Tölzer Festivals

Das Foodart-Festival Anfang Juni im Franziskanergarten hatte die Besucher nicht nur mit Kulinarischem aus aller Welt verwöhnt. Es wartete auch mit einem breit gefächerten künstlerischen und musikalischen Programm auf. Ebenso erfolgreich war das Festival „4 Tage – 4 Bands“ im vergangenen Jahr. Mehr als 3000 Besucher lockten die Open-Air-Konzerte in den Tölzer Bürgergarten.

„4 Tage - 4 Bands“ wieder im Mai 2024

Dass beide Festivals so großen Anklang gefunden haben, blieb auch der Stadt nicht verborgen. Aus diesem Grund sei die Entscheidung für eine Verlängerung leichtgefallen: „Künftig wird die Stadt beide Veranstaltungen im jährlichen Wechsel anbieten,“ erklärt der Bürgermeister. Geplant ist dafür immer das lange Wochenende zu Fronleichnam. Auch in Zukunft sollen die Veranstaltungen für die Besucher kostenfrei sein. Ende Mai kommenden Jahres geht es mit „4 Tage – 4 Bands“ los. Die Vorbereitungen laufen schon.

Aber auch in diesen Tagen ist viel geboten: Speziell an Familien richtet sich das Fest „Buntes Bad Tölz“ am Bürgerhaus sowie die Familien-Radl-Rallye. Beides findet am Samstag, 8. Juli, statt.

Von Franziska Selter