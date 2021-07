FOS/BOS in Bad Tölz: Wegen Corona gibt‘s gleich sechs Abschlussfeiern

333 Schüler verabschiedet

Von Ewald Scheitterer schließen

Auch wenn sich die Prozedur sechsmal hintereinander wiederholte. Für jeden Entlassschüler der FOS/BOS in Bad Tölz war die Zeugnisvergabe ein einmaliges Erlebnis.

Bad Tölz – Kurz und knackig wie selten verlief – corona-bedingt – die Abschlussfeier für die Absolventen der Tölzer FOS/BOS. Ausdauer und Sitzfleisch war gefragt bei Schuldirektor Andreas Stefan und den übrigen Lehrkräften: Von den insgesamt 333 Entlass-Schülern, davon 273 Fachabiturienten und weitere 60, die die allgemeine Hochschulreife erlangt haben, wurden je 70, mit Abstand und Maske, in der Aula verabschiedet. Also sechsmal dasselbe Prozedere und dieselben Ansprachen.

64 Absolventen der FOS/BOS Bad Tölz haben im Zeugnis eine Eins vor dem Komma

Auch ohne den üblichen großen festlichen Rahmen betonte der Schulleiter: „Besonders stolz sind wir auf die tollen Ergebnisse.“ Die Herausforderungen für alle Beteiligten seien immens gewesen und die Prüfungen „keineswegs Corona-Geschenke. Sie unterschieden sich im Anspruch nicht von den vorhergegangenen Jahren.“

Er dankte auch den Lehrkräften, „die Euch so gut auf den Abschluss vorbereitet haben“. Insgesamt haben es so diesmal 64 Absolventen geschafft, dass auf ihrem Abschlusszeugnis eine Eins vor dem Komma steht.

Schulleiter der FOS/BOS Bad Tölz: „Ihr seid gut vorbereitet, macht was draus!“

Auch wenn die Schulkarriere nun endet, so Stefan, heiße das noch lange nicht, dass jetzt das Lernen für immer vorbei ist. In der heutigen schnelllebigen Zeit müsse man ständig weiterarbeiten, müsse man sich immer wieder neu qualifizieren und Selbstständigkeit sowie Teamfähigkeit beweisen: „Doch Ihr seid gut vorbereitet, macht was draus!“

Zudem wies der Schulleiter darauf hin, dass die demokratische Gesellschaftsordnung mit all ihren Freiheiten gerade von jungen Menschen eine aktive Teilnahme fordere: in politischen Parteien, in Gewerkschaften, in Vereinen und Bürgerinitiativen. In kurzen Videoclips wurden dann noch Grußbotschaften von Landrat Josef Niedermaier und dem Tölzer Ersten Bürgermeister Ingo Mehner in die jeweiligen Feierstunden eingespielt. Letzterer betonte, dass ein Abschluss zum 50-jährigen Jubiläum der Tölzer FOS/BOS schon etwas Besonderes sei: „Nehmt möglichst viel für euer weiteres Leben mit.“

Würdigung für Corona-Jahrgang an der FOS/BOS Bad Tölz

Und der Landrat sagte in Anspielungen auf die corona-bedingten Beeinträchtigungen: „Ihr seid der Jahrgang der etwas erlebt hat, wie zuvor noch kein anderer Abschluss-Jahrgang.“ Mit dem Lied „Time to say Goodbye“, dargeboten von den ehemaligen FOS/BOS-Absolventen Laura (Gesang) und Davide (Piano) Giacalone, wurden die frischgebackenen Abiturienten dann endgültig entlassen. Und Bürgermeister Mehner fügte an: „Heute ist für euch der Tag zum Feiern. Lasst es richtig krachen.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.