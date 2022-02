Franziskanerkirche in Bad Tölz als Konzertsaal nutzen? Vorschlag umstritten

Hervorragende Akustik, 350 Plätze: Das sind für CSU-Stadträtin Gabriele Frei gute Argumente, die Franziskanerkirche auch als Veranstaltungsraum für hochklassige Konzerte zu nutzen. „Da kriegen Sie noch einen Ablass obendrauf“ © Christoph Schnitzer

Während das Kurhaus in Bad Tölz umgebaut wird, könnten hochwertige Konzerte in der Franziskanerkirche stattfinden. Diese Idee sorgte für eine lange Debatte und eine knappe Entscheidung im Stadtrat.

Bad Tölz – Die Idee von Gabriele Frei (CSU): Während das Kurhaus, wie geplant, erweitert wird, ließe sich die Franziskanerkirche als Ausweichquartier für hochwertige Konzerte und Ausstellungen nutzen. Dafür solle die Stadt Gespräche mit dem Eigentümer, der Erzdiözese, aufnehmen und dann in einem zweiten Schritt eine Machbarkeitsstudie mit Kostenschätzung für einen Umbau der Franziskanerkirche (Rettungswege, Technik, Brandschutz) fertigen. Ein zugemauerter Notausgang im Nordchor könne leicht reaktiviert werden. Diesen Vorschlag hatte schon Gabriele Freis Vater Walter vor einigen Monaten mit einigen Bürgern aufs Tapet gebracht. Ohne Erfolg.

Umbau einer Kirche ist „keine kleine Sache“

Im Stadtrat entbrannte darüber am Dienstag eine lange Debatte. Kurdirektorin Brita Hohenreiter hatte zunächst die ablehnende Haltung der Stadt begründet. Der Kurhausumbau könne nur bei laufendem Betrieb erfolgen, „weil uns sonst die Veranstalter abwandern“. Das sei auch möglich, weil erst der Erweiterungsbau hingestellt und dann das Kurhaus saniert werde. Hohenreiter war noch aus einem anderen Grund skeptisch. Der mit dem Pfarrverband laut Frei abgestimmte Vorschlag ziele programmmäßig in eine sehr spezielle Richtung, nämlich Hochkultur. Die sakrale Würde der Kirche dürfe nicht gestört werden. Mit Tanzcafés, Multivisionsshows und Kabarett biete das Kurhaus aber bewusst einen „niederschwelligen Zugang für breite Bevölkerungsschichten“. Die Kurdirektorin argumentierte zudem mit der meist defizitären Bilanz der Hochkultur. Schließlich sei der Umbau einer Kirche zu einem Veranstaltungsraum kostenmäßig „keine kleine Sache“.

Moritz Saumweber (Grüne) ergriff Partei für Frei. Es gehe doch noch gar nicht ums Geldausgeben, sondern erst mal darum, Gespräche mit dem Ordinariat zu führen. Auch Johanna Pfund (Grüne) hielt die Idee, die weitgehend leer stehende Kirche zu nutzen, für charmant. Man solle doch erst einmal die Kosten checken. Es wäre eine Art „Verfallsschutz“, meinte auch Julia Dostthaler (CSU), die das lebendige Kirchenumfeld mit Geschäften, Kino und Parkhaus hervorhob. „Es entstehen auch neue Arbeitsplätze.“

Franziskanerkirche in Bad Tölz: „Eine Problemimmobilie“

So wunderbar das Gotteshaus sei, konterte Willi Streicher (SPD), „eine Problem-Immobilie ist das auch. Da ist einiges im Argen.“ Man habe als Stadt aus gutem Grund seinerzeit nur das Kloster vom Orden gekauft. Es koste „ein Schweinegeld“, die Kirche nutzungsbereit herzurichten. „Da brauche ich keine Studie dafür. Das Geld kann man sich sparen.“ So sah das auch René Mühlberger (CSU). Eine Co-Nutzung eines sakralen Raums als Versammlungsstätte mit Konzertbetrieb sei „ein Millionenprojekt“.

Kulturreferent Christof Botzenhart (CSU) erinnerte daran, dass die Stadt für Hochkultur-Veranstaltungen durchaus Räume habe. Er hielt den Ansatz Hochkultur aber auch „für sehr elitär. Ob das bei der breiten Bevölkerung ankommt?“ Wenn man schon an einen großen Veranstaltungsraum denke, dann sei es ihm persönlich wichtiger, im künftigen Moraltpark eine Multifunktionshalle zu schaffen, wo auch Rockkonzerte, Abschlussbälle und Sportveranstaltungen stattfinden könnten.

Machbarkeitsstudie für Konzertnutzung der Franziskanerkirche abgelehnt

Man wolle, hielt Gabriele Frei dagegen, doch nur einmal Gespräche mit dem Ordinariat führen. Und Moritz Saumweber erkannte ein „Kommunikationsproblem“. Die Stadt habe schon für so viel Unsinniges Geld ausgegeben (er nannte das Beispiel Stadtmarke-Prozess), da könne man doch auch Gespräche führen und eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben.

Was werde die wohl ergeben, erwiderte Botzenhart spöttisch und gab die Antwort: Natürlich, dass so ein Umbau wahnsinnig viel Geld koste. Und welcher Eigentümer einer Kirche „in desolatem Zustand“ würde sich nicht über Gespräche freuen, wenn jemand Geld investieren will? „Da kriegen Sie ja noch einen Ablass obendrauf!“

Knappe Mehrheit gegen Antrag von Stadträtin Gabriele Frei

Dann wurde abgestimmt. Knapp, mit 12:8 Stimmen, wurde der Antrag von Gabriele Frei abgewiesen. Mit Frei (CSU) stimmten: Pfund, Bigos, Saumweber, Gundermann, Hoch (alle Grüne), Steigenberger und Dostthaler (beide CSU). Dagegen waren: Mehner, Mühlberger, Botzenhart, Bauer, Brandl (alle CSU), Weixner (Grüne), Bomhard, Niedermaier, Harrer, Fottner (alle FWG) sowie Streicher und Ernst (SPD).

Von Christoph Schnitzer