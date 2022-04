Franzosen aus dem Tölzer Land schauen besorgt auf die Stichwahl: „Le Pen wäre der Supergau“

Die Kandidaten bei ihrem TV-Wahlduell. Am Sonntag wird sich bei der Stichwahl entscheiden, ob Emmanuel Macron weiterhin das Regierungsoberhaupt von Frankreich bleibt oder ob er seinen Stuhl für Marine Le Pen räumen muss. In der ersten Wahlrunde lag der Amtsinhaber vorne.

Präsidentschaftswahlen in Frankreich

Von Felicitas Bogner schließen

Franzosen im Tölzer Land und Vertreter der Partnerschaftsvereine sind besorgt, dass Marine Le Pen am Sonntag die Stichwahl in Frankreich gewinnen könnte. In den Partnergemeinden fiel das Wahlergebnis der ersten Runde unterschiedlich aus. Die Spannung ist groß.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Bleibt Präsident Emmanuel Macron der liberalen Partei „La République en Marche“ im Amt oder gewinnt seine Herausfordererin Marine Le Pen von der rechtspopulistischen Partei „Rassemblement National“? Am Sonntag entscheidet sich, wer Frankreich künftig regiert. Der mögliche Sieg von Le Pen bereitet im Landkreis lebenden Franzosen Sorgen. Anaig Fux-Coupé kommt aus Saint-Brieuc in der Bretagne. Mit ihrer Familie wohnt sie in Bad Heilbrunn, hat aber nach wie vor die französische Staatsbürgerschaft. „Daher kann ich am Sonntag mitbestimmen. Ich werde in München wählen gehen und meine Stimme Macron geben“, sagt sie und ergänzt: „Es ist alternativlos.“ Würde Le Pen Präsidentin werden, fürchtet Fux-Coupé einen starken Rechtsruck in ihrer Heimat. „In Frankreich leben viele Menschen mit Migrationshintergrund. Das würde zu einer Katastrophe führen.“

+ Anaig Fux-Coupé kommt aus Saint-Brieuc in der Bretagne. © Archiv

Die Themen, die die Franzosen beschäftigen, seien vor allem finanzielle Sicherheit sowie genügend Arbeitsplätze. Dennoch ist die Wahlbeteiligung in der ersten Runde mau ausgefallen. „Das habe ich auch beim Wählen in München gemerkt. Bei den Wahlen 2017 musste ich über zwei Stunden warten, vor zwei Wochen nur zehn Minuten“, berichtet Fux-Coupé, die als Jugendleiterin im deutsch-bretonischen Partnerschaftsverein Wackersberg-Yffiniac tätig ist. „Vielleicht haben auch viele nicht gewählt, da zwölf Kandidaten zu viel waren – in dem Dschungel kennt sich nicht jeder aus“, spekuliert sie. Nun bleibe zu hoffen, dass sich an der Stichwahl wieder mehr Franzosen beteiligen und der liberalen Seite ihre Stimme geben. „Marcon steht hinter Europa. Das ist in diesen Zeiten für alle das A und O“, so Fux-Coupé. In Yffiniac hat die Mehrheit zuletzt Macron gewählt.

Manche fürchten schlimme Auswirkungen für ganz Europa

Gleiches gilt für Vichy. Das weiß Monika Öttl aus Arzbach. Sie ist die Vorsitzende des Städtepartnerschaftsvereins zwischen Bad Tölz und Vichy. Öttl ist mit Bekannten aus der französischen Stadt mit rund 25 000 Einwohnern und dem dortigen Rathaus „immer wieder in Verbindung“. Viele würden sagen, dass es „katastrophal“ wäre, sollte Le Pen gewinnen. „Ihr Programm ist nicht umsetzbar, und sie gibt falsche Versprechen.“ An Macron schätze man laut Öttl die Europanähe. „Le Pen möchte nur Frankreich stark machen, das wäre für ganz Europa schlimm. Mache fürchten mit ihr gar einen Frexit“, also einen Austritt Frankreichs aus der EU, berichtet die Arzbacherin. Die Emotionalität hinter der Stichwahl komme Öttl ähnlich vor wie 2016 bei den US-Wahlen zwischen Donald Trump und Hilary Clinton. „Ich hoffe, dass es diesmal besser ausgeht.“

Berichte aus der Bretagne: „Politik ist zum Tabuthema geworden.“

Christelle Kiefersauer-Mercier ist in Châtelaudren-Plouagat aufgewachsen. Mit 22 Jahren ist sie in den Isarwinkel gezogen. Hier engagiert sie sich für die Partnerschaft zwischen Lenggries und ihrem Heimatort sowie vier weiteren bretonischen Gemeinden Plélo, Bringolo, Plouvara und St. Jean-Kerdaniel. „In den Gemeinden fiel das Ergebnis unterschiedlich aus“, berichtet sie vom ersten Wahlgang. Während in dem ländlich geprägten Plouvara der Großteil Le Pen wählte, sah es in dem wenige Kilometer entfernten Bringolo schon anders aus: „Hier wählten über 31 Prozent Macron und nur etwa 17 Prozent Le Pen“, erklärt Kiefersauer-Mercier. Nicht zu vergessen seien mit Blick auf die erste Runde auch die zehn weiteren Kandidaten. In St. Jean-Kerdaniel entschied sich die Mehrheit für Jean-Luc Mélenchon der sozialistischen Partei „La France insoumise“. Die Bürger in Châtelaudren-Plouagat und Plélo sind in der Mehrheit auf der Seite des aktuellen Präsidenten. Trotzdem merkt die Französin auch: „Es herrscht Politikverdrossenheit.“ Aber für sie sei klar: „Ich sehe die Wahl als in Deutschland lebende Französin aus europäischer Sicht. Daher wähle ich Macron.“ Würde Le Pen siegen, wäre das in ihren Augen „der absolute Supergau“. Ihre Cousine berichtet, dass die Stimmung in der Bretagne angespannt ist. „Politik ist zum Tabuthema geworden“, sagt Kiefers-auer-Mercier.

+ Christelle Kiefersauer-Mercier ist in Châtelaudren-Plouagat aufgewachsen. © Privat

Geretsried pflegt eine Partnerschaft zu der Stadt Chamalières. Edith Peter ist die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins. Sie bekommt durch ihre Kontakte ganz klar mit: „Meine Freunde wollen Le Pen auf keinen Fall.“ Chamalières habe sich mehrheitlich in der ersten Runde für Macron entschieden. Das ist für Peter nicht erstaunlich: „Der ehemalige Staatspräsident Valéry Giscard d’Estaing kommt von dort, sein Sohn Louis Giscard d’Estaing ist der Bürgermeister von Chamalières“, erklärt sie. „Wie der Vater es war, ist auch sein Sohn überzeugter Europäer, da würde es nicht soweit kommen, dass Le Pen die Mehrheit in Chamalières bekommt.“ Trotzdem kenne sie wenige, die mit Macron zufrieden seien. „Es ist alles teurer geworden und man wirft ihm vor, die Coronapolitik aufgrund der Wahlen angepasst zu haben“, berichtet sie. Dennoch sei alles besser als Le Pen. „Vor allem in der aktuellen Lage ist die Frau brandgefährlich. Sie distanziert sich nicht von Putin“, unterstreicht Peter. „Leider glaube ich trotzdem, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen wird.“

Ergebnis der ersten Wahlrunde in Barbezieux: Macron sehr knapp vorne

Dieses Bild zeichnet sich in Barbezieux, der Partnerstadt von Wolfratshausen, ab. Dort erreichte Macron im ersten Wahlgang 26,95 Prozent, jedoch dicht gefolgt von Le Pen mit 25,75 Prozent. Der Vorsitzende des Vereins, Rainer Kebekus, berichtet von Gesprächen mit Bekannten aus der Region. „Mein französischer Freund Bruno erklärte mir, er fände, dass Macron ein Liberaler im Dienste der Finanziers und zum Schaden der Gesellschaft sei.“ Die Reichen würden immer reicher werden. Und Le Pen? „Da meinte er, sie sei extremistisch, antieuropäisch und habe unumsetzbare Projekte.“ Bruno selbst, so berichtet Kebekus, werde Macron wählen. Eine andere Bekannte aus Barbezieux sei „sehr beunruhigt“. Denn: „Sie fürchtet, dass es am Sonntag eine große Enthaltung gibt, und Le Pen gewinnt“, sagt Kebekus. Wer es letztendlich wird, entscheidet sich am Sonntag. „Es wird sehr knapp“, so der einhellige Tenor.

