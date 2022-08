Frau aus dem Tölzer Land wird Opfer von Online-Liebesbetrug

Von: Felicitas Bogner

Vorsicht Abzocke: Bei Love Scamming versuchen Betrüger ihren Opfern eine emotionale Bindung über Chats vorzugaukeln, um sie dann um ihr Geld zu bringen (Symbolbild). © Sebastian Gollnow/dpa

Onlinebetrügern gelang es mit einer fiesen Liebes-Masche von einer Frau aus dem südlichen Landkreis etwa

11 000 Euro zu ergaunern. Sie erstattete Anzeige.

Bad Tölz – Opfer eines „Love- Scamming-Betrugs“ wurde laut Polizei eine 50-Jährige Frau aus dem südlichen Landkreis. Bei „Love Scamming“ versuchen Betrüger, die meist im Ausland sitzen, eine Beziehung zu potenziellen Opfern über Internet-Chats aufzubauen. Sobald sie merken, dass sie das Vertrauen eines Opfers haben, versuchen sie, den oder diejenige dazu zu bringen, Geld zu überweisen.

„Love-Scamming“-Fall im Tölzer Land: Frau fällt auf diese Masche rein

So auch in dem jüngsten Fall der Tölzer Polizeiinspektion: Die 50-Jährige hatte über Facebook einen Mann kennengelernt, der sich als Major der US-Armee ausgab. Nach langem Onlinekontakt und Aufbau einer angeblichen Beziehung spielte der Mann eine finanzielle Notlage vor und brachte sein Opfer dazu, knapp 10 000 Euro auf ein Konto zu überweisen. Überdies überredete er die Frau, für 1000 Euro Streaming-Karten, also Geldgutscheinkarten, zu besorgen und ihm die Kartennummern mitzuteilen. Schließlich schöpfte die Geschädigte Verdacht, dass etwas faul ist, und erkannte nach Internet-Recherchen, dass sie auf einen Betrüger hereingefallen war. Anhaltspunkte, die Rückschlüsse auf den Täter erlauben, sind bisher nicht vorhanden.

