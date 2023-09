Trotz lautem Knall: Frau begeht an Parkplatz Fahrerflucht – Zeugin (20) aufmerksam

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Tölzer Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht in zwei Fällen. © Friso Gentsch/dpa

Zwei Unfallfluchten gab es am Wochenende im Zuständigkeitsbereich der Tölzer Polizei. Nach einer Täterin wird noch gefahndet.

Bad Tölz – Eine 49-jährige Lenggrieserin hatte ihren Audi A6 am Samstag um 18.30 Uhr am Parkplatz Am Schützenweg in Bad Tölz geparkt. Als sie am Sonntag um 8.30 Uhr zu ihrem Wagen zurückkam, fand sie ein beschädigtes Fahrzeug und einen handgeschriebenen Zettel einer Zeugin vor.

Frau knallt mit ihrem Mercedes an Audi – und haut einfach ab

Die aufmerksame 20-Jährige aus Gaißach teilte mit, dass sie am Samstag die Unfallflucht beobachtet hatte. Eine etwa 40 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem Mercedes den Audi an und entfernte sich vom Unfallort. Laut der Zeugin war der Knall beim Zusammenstoß so laut, dass die Verursacherin diesen gehört haben muss. Der Schaden am Audi beläuft sich laut Polizei auf 2000 Euro.

Grundsätzlich ist bei jedem Schaden die Polizei zu informieren

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Sonntag gegen 13.20 Uhr am Kirchsee in Sachsenkam. Hier meldete sich die 37-jährige Verursacherin aus München verspätet am Montagnachmittag bei der Polizei. Sie gab an, dass sie mit ihrem Audi gegen einen BMW gestoßen war.

Da sie nur an ihrem eigenen Fahrzeug einen leichten Schaden feststellen konnte und zwei Stunden vor Ort gewartet hatte, fuhr sie nach Hause. Hier weisen die Beamten ausdrücklich darauf hin, dass grundsätzlich die Polizei zu informieren ist. Die Münchnerin erwartet nun eine Anzeige. (va)

