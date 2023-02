„Frauen sind stark“: Aktion gegen sexuelle und körperliche Gewalt

Von: Felicitas Bogner

Die Antreiber des Musikvideo-Projekts: (v. li.) Claudia Harrasser, Sandra Kresta und Verena Peck sowie der Produzent Solomon Solgit. © arndt pröhl

Landkreis begeht Aktionstag „One billion rising day“ mit einem buntem Musikvideo. Initiatoren möchten die Stärke von Frauen in den Fokus rücken.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Eine erschreckende Statistik der Vereinten Nationen bringt es an den Tag: Jede dritte Frau wird in ihrem Leben Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt. Auf diesen Umstand macht der weltweite „One Billion Rising Day“ (auf Deutsch: „Eine Milliarde erhebt sich“) aufmerksam, der jährlich am 14. Februar stattfindet. Anlässlich dieses Aktionstages haben sich im Landkreis viele Vereine, Institutionen und Organisationen zusammengetan, um ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen – und das auf eine kreative und fröhliche Art und Weise.

Jede dritte Frau erfährt sexuelle oder körperliche Gewalt

„Wir wollen diesen Tag durchwegs positiv begehen“, erklärte die Organisatorin und Kreisjugendpflegerin Verena Peck beim Pressegespräch am Dienstag im Landratsamt. Mit einem bunten Tanz- und Aktionsvideo, an dem zahlreiche Menschen aus dem Landkreis mitgewirkt haben, wollen die Initiatoren ihre Botschaft „Frauen sind stark“ in den Fokus stellen, sagt die Geschäftsführerin des Kreisjugendrings, Sandra Kresta.

Als Produzenten des Videos gewann Verena Peck den Tölzer Künstler und Performer Solomon Solgit. „Wir haben großes Glück, denn Solomon hat es geschafft, wahnsinnig viele Menschen zu animieren mitzumachen und hat mit kreativen Ideen die Stärken von jedem herausgearbeitet“, schwärmte Peck von den Dreharbeiten in den vergangenen Wochen.

Musikvideo „Break the chain“ von Produzent Solomon Solgi

Solomon Solgit war es nach eigenen Worten eine „Herzensangelegenheit“, den „One Billion Rising Day“ zu unterstützen. „Auch in meiner Heimat Äthiopien ist Gewalt an Frauen leider ein sehr präsentes Problem“, erklärte er und fügte hinzu: „Es ist wichtig, dass sich jeder mit seinen Möglichkeiten dagegen starkmacht.“

Im Mittelpunkt des Videos steht ein weltweiter Flashmob, der für diesen Tag konzipiert wurde. „Es gibt Szenen, wie ich Frauen aus dem Landkreis die Chorografie dazu beibringe“, sagte Peck. Sie sei im Nachhinein noch überwältigt, wie viele Frauen dazugekommen sind. „Das ging bei 17-Jährigen los, und die älteste Dame war sicher über 70“, so Peck. Aber nicht nur Tanz sei ein Element des Musikvideos – das übrigens gerade noch im Schnitt und der Nachbearbeitung ist. „Wir haben ganz bewusst auch eher frauenuntypische Sportarten dazugenommen. Man sieht Frauen aus der Region auch beim Skateboardfahren oder Bouldern“, schilderte Kresta. „Wir wollen verschiedene Frauen in diversen Situationen so zeigen, wie sie sind: stark“, unterstrich sie.

Das Projekt wird von Organisationen getragen – unter anderem von den Soroptimistinnen, den Jugendstellen und Kulturvereinen, dem Weißen Ring und dem Verein „Frauen helfen Frauen“. Darüber hinaus sind diverse Vereine als Kooperationspartner beteiligt.

Premiere des Musikvideos: 14. Februar

Premiere feiert das Musikvideo namens „Break the Chain“ (auf Deutsch: „Zerreiße die Ketten“) am Abend des Valentinstages, 14. Februar, im Tölzer Jugendcafé an der Hindenburgstarße. „Es sind alle eingeladen, die mitgewirkt haben oder sich für das Projekt interessieren“, sagt Peck. Nach der Vorführung findet eine Party statt. „Wir wollen den Tag positiv, fröhlich, bunt und laut feiern, um in einem schönen Rahmen und voller Energie auf den Tag aufmerksam zu machen“, sagte Peck. Der Clip werde im Anschluss auf der Videoplattform Youtube abrufbar sein. Finanziert werde das Projekt zu großen Teilen aus dem Fördertopf des Landkreises sowie vom Kreisjugendring, wie Verena Peck erklärte.

Über die Mitwirkung an dem Musikvideo hinaus haben die einzelnen Organisationen weitere Aktionen zum „One Billion Rising Day“ auf die Beine gestellt. Beispielsweise veranstaltet der Verein „Frauen helfen Frauen“ gemeinsam mit den Sorpotimistinnen an zwei Tagen im Februar einen Selbstverteidigungskurs für Frauen im „Saftladen“ in Geretsried. „Der Schnupperkurs ist für jede Frau ab 18 Jahren geeignet und soll Grundlagen vermitteln, wie man selbstsicher auftritt und sich im Zweifel verteidigt“, sagte die Soroptimistin Claudia Harrasser.

