Frauenquote: CSU denkt an Reißverschluss

Die Frauenquote im Tölzer Stadtrat ist traditionell nicht sehr hoch. Das beklagen alle Fraktionen. Inzwischen denkt sogar die CSU über ein Reißverschlussverfahren nach, um interessierten Stadtratskandidatinnen einen guten Listenplatz zu ermöglichen.

Bad Tölz – Guten Willens war der Vorstand des CSU-Ortsverbands im Wahljahr 2013 ohne Zweifel und hatte im Vorfeld der Aufstellungsversammlung im Oktober kräftig um Frauen für die Stadtratsfraktion geworben. Die gab es dann auch. Nur spielten die Mitglieder nicht mit. Sie wählten die fünf Vorgeschlagenen durchwegs auf hintere Listenplätze. In den Stadtrat schaffte es nicht eine.

Das soll nicht mehr passieren. Nun denkt auch die Tölzer CSU an ein früher verpöntes Steuerungsinstrument, um die Frauenquote zu heben: das Reißverschlussverfahren nämlich. Jeder Listenplatz wird abwechselnd mit Mann und Frau besetzt. Wie Christof Botzenhart sagt, sei man da im Vorstand intern weit gediehen. „Es fehlt aber noch der offizielle Vorstandsbeschluss.“ Er selber sei dafür und erkennt auch keine Widerspruch zu früheren CSU-Positionen. Dass man über die Quote diskutiere, sei ja auch in der Landespartei „längst kein Thema mehr. Die Förderung von Frauen ist wichtig.“

Im Ziel ist sich Botzenhart mit Michael Lindmair von der FWG einig. Nur hat die FWG noch keine Strategie entwickelt. „Wir werden uns da aber was überlegen“, sagt der designierte Bürgermeister-Kandidat. Vielleicht eine Quote für die ersten zehn Plätze, sagt Lindmair. Diskutiert habe man darüber schon. „Das Ziel ist ein Verhältnis von 50:50“, sagt Lindmair. Der Vorteil der FWG sei, dass die Wählerklientel etwas jünger und offener sei als etwa bei der CSU. Vor sechs Jahren hatte die FWG nur drei Bewerberinnen im Aufgebot. Zwei kamen immerhin in den Stadtrat.

Über Reißverschluss und Quote können Grüne und SPD nur müde lächeln. Das gibt es in beiden Parteien längst und war auch bei den vergangenen Wahlen schon Usus. Stadträtin Andrea Grundhuber (Grüne) hat eher grundsätzliche Zweifel, ob sich am Frauenproporz so schnell etwas ändern wird, auch wenn sie ihre Partei insgesamt gut aufgestellt sieht. „Ich glaube, erst wenn sich Frauen und Männer die Haus- und Erwerbsarbeit 50:50 teilen, wird sich das auch in den politischen Ämtern widerspiegeln.“ Da gebe es sowohl von Männer- als auch Frauenseite noch viel zu tun.

Genau wie der SPD-Bürgermeister-Kandidat Michael Ernst hat sie einen ganz praktischen Ansatz, um den Frauenanteil im Tölzer Stadtrat zu verbessern. Die Stadtratssitzungen müssten von der Uhrzeit her nach hinten verlegt werden. „Dann kann auch der Partner rechtzeitig von der Arbeit zuhause sein und sich um die Kinder kümmern“, sagt Grundhuber.

Statt 16 Uhr dürfte der Rat erst um 18 oder 19 Uhr tagen, schlägt Ernst vor. Er kann sich auch eine Art Kinderbetreuung während des Stadtrats vorstellen, die Frauen wie Männern zugute käme. Ansonsten will die SPD in bewährter Weise auf den Reißverschluss setzen und hofft, eine 40-Prozent-Frauenquote zu erreichen. Das sei nicht so einfach. „Wir suchen nach Kandidatinnen“, sagt Ernst.

Von Christoph Schnitzer

