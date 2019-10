Frauenquote in der CSU: „Wir sind ein vorbildlicher Kreisverband“

Um die Frauenquote wurde beim CSU-Parteitag gestritten. Der Tölzer Kreisvorsitzende Thomas Holz verfolgte das mit Blick auf den eigenen Kreisvorstand gelassen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Das Thema Frauenquote sorgte für eine erhitzte Debatte auf dem CSU-Parteitag. Parteichef Markus Söder wollte die verpflichtende Quote von 40 Prozent, die auf Bezirks- und Parteivorstandsebene gilt, auch auf die Kreisebene ausdehnen. Nach erbittertem Widerstand vieler Rednerinnen und Redner gab es schließlich einen Kompromiss: Die Quote wurde als freiwillige Regelung beschlossen. Gelassen konnte die Debatte der CSU-Kreisvorsitzende Thomas Holz verfolgen. Warum, erklärt er im Interview.

Herr Holz, wie ist es eigentlich um die Frauenquote im hiesigen Kreisvorstand bestellt?

Thomas Holz: Wir sind in dieser Hinsicht ein vorbildlicher Kreisverband. Denn seit der Kreisvorstands-Wahl am 23. Mai haben wir ganz ohne jegliche Vorschrift eine gute Frauenquote. Von meinen vier Stellvertretern sind zwei Frauen. Es gibt zwei Schriftführer – davon eine Frau. Kassier gibt’s nur einen. Bei den Beisitzern gibt es wiederum ein Verhältnis von 50 zu 50 zwischen Frauen und Männern.

+ Thomas Holz, Kreisvorsitzender der CSU

War das eine Vorgabe, oder hat es sich einfach so ergeben?

Thomas Holz: Die Kreisdelegierten haben so entschieden, wir haben dazu keine Vorgaben gemacht, es gab auch kein Reißverschluss-Verfahren oder ähnliches. Die Frauen-Union hatte vorab dafür geworben, dass Frauen berücksichtigt werden. Weil die Politik auch die Gesellschaft abbilden sollte, finde ich es genau richtig, wenn die Hälfte der Ämter von Frauen besetzt wird.

Sie haben die Debatte und die Abstimmung beim Parteitag am Wochenende miterlebt. Was halten Sie von den Ergebnis?

Thomas Holz: Ich finde die Kompromiss-Lösung, die wir jetzt haben, in Ordnung. Ich kenne einige Kollegen, die als Kreisvorsitzende sagen: „Ich kann die Quote gar nicht erfüllen, weil es in meinem Kreisverband nicht genügend Frauen gibt, die sich politisch engagieren.“ Man sollte da nichts von oben überstülpen, sondern auch die Mitgliederstruktur vor Ort berücksichtigen.

Auch der Kreisverband Bad Tölz-Wolfratshausen hat doch sicher mehr männliche als weibliche Mitglieder.

Thomas Holz: Ja, das stimmt.

Wo haben Sie die Frauen für die Vorstandsämter dann herbekommen?

Thomas Holz: Ich muss dazu sagen, dass ich ja bis Mai noch nicht Kreisvorsitzender war. Ich bin froh, dass es bei uns so gut funktioniert hat. Vielleicht war es ja so, dass die Frauen, die bisher schon im Vorstand waren, Werbung gemacht haben, dass es gut läuft.

Wie kann man ohne Quote mehr Frauen in die Politik bringen?

Ich denke, man sollte das Problem lieber an der Wurzel packen – zum Beispiel, indem man politisch verstärkt Themen spielt, die eine Frau auch interessieren und betreffen. Und man sollte über die Rahmenbedingungen nachdenken. Eine junge Frau hat mich vor Kurzem mit der Frage konfrontiert: Was ist, wenn eine Frau in den Stadtrat oder Kreistag gewählt und dann Mutter wird? Kann sie dann eine Auszeit nehmen wie im Beruf? Auch was die Sitzungszeiten betrifft, sollte man überlegen, wie man Frauen beziehungsweise Familien besser entgegenkommen könnte.

