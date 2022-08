Freibad-Besuch mit Rollstuhl: Ein Tölzer (85) berichtet, ob das klappt

Von: Andreas Steppan

„Alte Liebe“: Als Rollstuhlfahrer fühlt sich der Tölzer Dieter Höflich (85) sehr wohl im Freibad Eichmühle. © Arndt Pröhl

Rollstuhlfahrer Dieter Höflich (85) besucht gerne das Freibad Eichmühle in Bad Tölz. Er erklärt, wie die Bedingungen dort für Behinderte sind - und was noch fehlt.

Bad Tölz – Bei den aktuellen Temperaturen wünschen sich die meisten Menschen nichts sehnlicher als einen Sprung ins kühle Nass. Doch wie klappt es mit dem Badeausflug, wenn man im Rollstuhl sitzt? Der 85-jährige Tölzer Apotheker im Ruhestand Dieter Höflich engagiert sich seit vielen Jahren im Seniorenbeirat und veröffentlichte kürzlich in dessen „Senioren-Info“ unter dem Titel „Ein Lob der Oach“ eine kleine Hommage an diese „alte Liebe“. Dass er sich dort aufhalten kann, ist für ihn ein wichtiges Stück Teilhabe.

Herr Höflich, wie ist es, wenn man als Rollstuhlfahrer baden gehen will?

In meinem Fall schwierig, denn allein ins Wasser gehen kann ich nicht mehr.

Bademeister in der Eichmühle durchwegs sehr freundlich und hilfsbereit

Trotzdem sind sie Stammgast im Tölzer Freibad Eichmühle. Welche Erfahrungen machen Sie dort?

Sehr gute. Eigentlich fühle ich mich hier mit meiner Behinderung komplett wohl. Bademeister sind gerne bereit, Körperbehinderten ins Wasser zu helfen, auch schwimmfähigen Rollstuhlgästen steht man bei. Ganz ideal ist die Anlage für Rollstuhlfahrer nicht. Anderswo habe ich gesehen, wie solche Gäste auf einer Art Schlitten ins Wasser geleitet werden. Die Bademeister in der Eichmühle sind durchwegs sehr freundlich und hilfsbereit. Als Rollstuhlfahrer bezahle ich übrigens nur den ermäßigten Eintritt für Jugendliche, meine Begleitperson hat freien Eintritt.

Wie oft gehen Sie in die „Oach“?

Dieses Jahr hat uns Corona gehindert, als es besonders heiß war, aber normalerweise sind wir zehnmal hier, weil es eine wunderbare Anlage ist, ein „altes Mädchen“, wie wir sagen. Man hat die Umzugskabinen, eher alte Holzhütten, nicht dem Renovierungswahn geopfert, sie erinnern an alte Tage. Dazu der schöne Baumbestand, Ruhe, Frieden, Schatten und frische Luft. Und wir treffen viele Bekannte, die man typischerweise nur einmal im Jahr, eben in der „Oach“, sieht.

Als Rollstuhlfahrer darf man sich nicht scheuen, fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen, man sollte sich unbedingt trauen.

Können Sie sich im Freibad gut mit dem Rollstuhl bewegen?

Ich habe einen Elektrorollstuhl, da ist das kein Problem. Am Eingang des Freibads komme ich allerdings am Drehkreuz bei der Kasse nicht vorbei. Ich rufe deswegen die Telefonnummer 08041/797209 an, dann lässt man mich bei einem Seitentor hinein. Als Rollstuhlfahrer darf man sich nicht scheuen, fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen, man sollte sich unbedingt trauen. Das fällt nicht jedem so leicht, erleichtert aber das eingeschränkte Leben ungemein.

Haben Sie auch einen Verbesserungsvorschlag für die Eichmühle in Sachen Barrierefreiheit?

Was fehlt, ist ein Behinderten-WC, das wäre wirklich dringend notwendig. Ein echtes Versäumnis in einer so frequentierten Anlage.

Wunsch: Ein „Road Scout“ für die Wanderwege in Bad Tölz

Und was tun Sie dann, wenn Sie doch mal müssen?

Ich habe immer ein Hilfsmittel dabei, ich kann nicht davon ausgehen, dass ich immer eine behindertengerechte Toilette vorfinde.

Sie genießen den Sommer gern auch auf Wanderwegen um Tölz. Wie funktioniert das für Sie?

Ja, ich genieße gern per E-Mobil mit meiner Frau auf den Rad- und Wanderwegen die Landschaft, zum Beispiel durch den Wald nach Ellbach, ein großartiger Weg, den auch viele Radler nutzen. Leider wird er auch landwirtschaftlich genutzt, sodass viele Steine ein sicheres Befahren gefährden. Da die Stadt großen Wert darauf legt, radlfreundlich zu sein, könnte ich mir vorstellen, dass eine Art „Road Scout“ sinnvoll wäre, wie sie in Österreich üblich sind. Also jemand, der einmal im Jahr die Wege abgeht und schaut, dass sie in gutem Zustand und sicher nutzbar sind. Ohne Zweifel ist man in unserem Tölzer Land auch als Behinderter mit den Wanderwegen privilegiert, man denke nur an den Isarweg nach Lenggries.

