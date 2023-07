Freiluftkonzert in der Marktstraße von Bad Tölz: Ein perfekter Sommerabend

Die 70 jungen Musiker unter Leitung von Josef Kronwitter überzeugten auf ganzer Linie. © Birgit Botztenhart

Das war ein Sommer-Highlight: Jugendsinfonieorchester und Jugendstadtkapelle haben bewiesen, dass Bad Tölz wirklich die „Stadt mit der besonderen Note“ ist.

Bad Tölz – Wer am Donnerstagabend nicht in der Tölzer Marktstraße war, hat wirklich was verpasst. Das Jugendsinfonieorchester der Sing- und Musikschule und die Tölzer Jugendstadtkapelle gaben ein gemeinsames Konzert am Marienbrunnen. Das Wetter spielte perfekt mit – und so kamen viele Musikliebhaber, um die jungen Musiker zu beklatschen. Dirigiert wurde das Ensemble von Josef Kronwitter.

700 Zuhörer bei großem Freiluftkonzert in der Marktstraße von Bad Tölz

Die über 70 jungen Musiker lockten bis zu 700 Zuhörer an einem perfekten Sommerabend in die Marktstraße. Den Hauptteil der musikalischen Leitung bewerkstelligte Josef Kronwitter, Chef der Tölzer Stadtkapelle und selbst Lehrer an der Musikschule. Die einzelnen Instrumentalisten waren von zehn weiteren Lehrkräften der Musikschule vorbereitet worden.

Hunderte Zuschauer verfolgten das Freiluftkonzert von Jugendsinfonieorchester und Jugendstadtkapelle in der Tölzer Fußgängerzone. © Birgit Botzenhart

Den ersten Teil des Konzerts übernahmen die rund 30 Mitglieder der Jugendstadtkapelle. Im „Open-Air-Filmmusik-Konzert“ spielten sie unter anderem Balus „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ aus dem „Dschungelbuch“ und Adeles „Skyfall“ aus dem gleichnamigen James-Bond-Film. Bläser wie Schlagzeuger bewiesen größte Präzision bei Henry Mancinis „Pink Panther“. Im ABBA-Medley mit „Dancing Queen“ oder „Mamma Mia“ brachten die jungen Musiker die Zuhörer von Kopf bis Fuß in Bewegung.

Sinfonieorchester der Musikschule begeistert Publikum

Das „Instant Concert“ von Harold Walters vereinte rund 20 Melodien in wenigen Minuten. Diesen Parforceritt durch die Musikwelt meisterte das Ensemble bravourös. Die Zuhörer hatten allerdings zu knabbern: Hatten sie eine berühmte Melodie gerade erkannt, war die Kapelle schon zwei Stücke weiter.

In der Pause fand sich das Sinfonieorchester zusammen. Die Zuschauer hielten die Stellung – stehend, in Liegestühlen, die die Tourist-Info zur Verfügung gestellt hatte, oder an Tischen der Gastronomie. Musikschulleiter und Organisator Harald Roßberger freute sich: „Es ging niemand weg, alle Zuschauer blieben wirklich da“, hatte er beobachtet. Beim Schostakowitsch-Walzer zeigten erst die Bläser, dann die über ein Dutzend Celli ihren wunderschönen tiefen Klang.

Zur pathetischen Filmmusik aus „Apollo 13“ stimmten die Kirchenglocken der Stadtpfarrkirche mit ein, was nicht störte.

Freiluftkonzert in Tölz: Das große Ganze zählt

Das Publikum erlebte die jungen Künstler hautnah. Vor allem aktiv waren die sich abwechselnden sechs Schlagzeuger, der jüngste davon erst neun Jahre alt.

Besonders spannend wurde es beim Soundtrack „Fluch der Karibik“. Die zum Teil majestätisch, zum Teil rasant angelegte Komposition präsentierte das Orchester meisterhaft, sehr zum Gefallen der Zuhörer. Daraus nahm Dirigent Kronwitter die erste Zugabe – und bei der zweiten (nochmals der Walzer) tanzte Bürgermeister Ingo Mehner mit Ehefrau Stefanie hinter dem Orchester.

Moderator Markus Eberhard von der Tölzer Musikschule fasste das Ziel der musikalischen Ausbilder zusammen: Nicht, wer als Schnellster vorankomme, erhalte die Goldmedaille, sondern das große Ganze zähle. Der immer wieder laute, jubelnde Applaus des Publikums belohnte die fleißige Probenarbeit an heißen Wochenenden. Die 2000 Euro an Spendengeldern des Abends teilen sich Musikschule und Jugendstadtkapelle.

Von Birgit Botzenhart

