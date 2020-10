Freiwillige sammeln Müll an Gewässern im Landkreis ein

Bei der landkreisweiten Aufräumaktion „Uns stinkt‘s“ sammelten über 200 freiwillige Helfer Müll an den Seen und der Isar ein.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Viele genießen die schöne Landschaft, die der Landkreis zu bieten hat. Dennoch ist fast überall an Straßenrändern und in der Natur Müll zu finden. Oft werden Plastikverpackungen, Flaschen und Co. einfach liegen gelassen. Dagegen setzten sich mehr als 200 Freiwillige bei der Aktion „Uns stinkt’s“ ein. Organisiert wurden die Aufräum-Tage an verschiedenen Gewässern im Landkreis vom Kreisjugendring Bad Tölz-Wolfratshausen, der Fischereijugend und der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Schäftlarn-Wolfratshausen.

Viele Jugendverbände des Landkreises waren beteiligt

Müll in der Landschaft ist nicht nur unschön, er kann auch schlimme Folgen mit sich bringen. „Denn der Müll wird von Tieren gefressen, er verschmutzt die Gewässer und die Umwelt und gelangt so schließlich auch in unsere Nahrung“, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreisjugendrings. Beteiligt haben sich an der Aktion mehrere Jugendverbände und -vereine, sowie das Jugendhaus LaVida in Wolfratshausen, die Gemeinden Wackersberg und Sachsenkam, die Isarranger und die Mittelschule in Geretsried. Während die Schüler schon am Freitag unterwegs waren, sammelten die übrigen Freiwilligen am Samstagvormittag. Mit von der Partie waren die evangelische Jugend im Dekanat Bad Tölz, die Fischereijugenden Wolfratshausen, Lenggries und Kochel, die Isarfreunde, die DLRG Schäftlarn-Wolfratshausen, der Deutsche Alpenverein (DAV) mit den Sektionen Wolfratshausen und Bad Tölz, die Schule der Phantasie, der Lenggrieser SC und die Kolpingjugend. Allein an der Tattenkofener Brücke füllte der Fischereiverein Wolfratshausen zehn große Säcke mit Müll.

Viele Müllsäcke voll Ärger

Am Kirchsee in Sachsenkam sammelten 20 Kinder und Jugendliche gemeinsam mit fünf Erwachsenen etwa zwei Stunden Müll ein. „Insgesamt waren es zwischen zwei und drei große Müllsäcke voll“, sagt Heidi Lettner, Jugendbeauftragte des Sachsenkamer Gemeinderats. Vor allem viel Verpackungsmüll, Flaschen und Zigarettenkippen seien darunter gewesen. „Aber auch seltsame Dinge wie Schuhe oder Shampoo-Flaschen“, sagt sie. Verärgert seien die Freiwilligen vor allem darüber gewesen, dass „direkt neben den Toiletten anscheinend viele ihr Geschäft verrichtet hatten und auch sehr viele benutzte Kondome überall rumlagen.“

Helfer fanden auch Kinderfahrräder und Autobatterien

In der Pupplinger Au sammelten die Isarfreunde sogar mehr als 20 Müllsäcke. Zurecht bezeichnet Mitorganisator Niki Schöffmann vom Fischereiverein die Aktion als großen Erfolg. Die fleißigen Helfer räumten entlang der Isar vom Sylvenstein bis Icking sowie am Kirchsee, Kochelsee und im Wolfratshauser Bergwald auf. Auf die Frage, was am häufigsten gefunden wurde, antwortete Christian Ciecior, der mit seiner Gruppe vom Fischereiverein Kochel am Kochelsee sammelte: „Alles was beim Essen übrig bleibt – Teller, Besteck, Flaschen, Becher und auch Taschentücher.“ Aber auch größere Teile werden in der Natur entsorgt. Zu den kurioseren Fundstücken gehörten Kinderfahrräder, eine Autobatterie, eine Snowboardbindung, zwei Wasserbetten und mehrere Liegestühle.

