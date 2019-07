Freiwilliges Soziales Jahr: „Eine tolle Sache für alle Beteiligten“

Nach dem Schulabschluss haben viele Absolventen keine Idee, was sie beruflich machen wollen. Das Freiwillige Soziale Jahr hilft bei der Orientierung. Im Landkreis sind noch ein paar Stellen unbesetzt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Jugendliche, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolvieren, sind heiß begehrt. Aber auch die Jugendlichen selbst zeigen großes Interesse an den Stellen. Gleich ob Jugendtreff, Altenheim oder Verein – die Organisationen hatten zuletzt keine größeren Probleme, ihre Stellen zu besetzen. Noch sind allerdings einige Posten offen.

Bettina Emmrich, Leiterin des Tölzer Josefistifts, freut sich darüber, dass sich gleich drei Männer für ein FSJ im Seniorenheim gemeldet haben. Weitere Vorstellungsgespräche mit zwei jungen Frauen stehen an. „Wir haben vier Stellen zur Verfügung, aber fünf Bewerber würden wir auch nehmen“, sagt Emmrich. „Wir sind immer gut mit jungen Leuten bestückt. Sehr erfreulich, dass es so gut läuft.“ Die Bewerber helfen bei der Alltagsgestaltung der Bewohner und übernehmen hauswirtschaftliche Aufgaben wie Tische decken und den Kaffee verteilen. Vereinzelt können die Jugendlichen auch einfache Hilfsaufgaben in der Pflege übernehmen, „wenn sie sich dafür interessieren“.

Der Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit Geretsried hat seit 2011 stets zwei bis drei FSJler im Einsatz. Zwei Stellen sind schon vergeben, eine ist für das kommende Schuljahr noch offen. Der Trägerverein finde immer genügend Bewerber, sagt Leiter Rudi Mühlhans, wobei heuer das Interesse eher „im normalen Bereich“ sei: „Manchmal kommen die Bewerbungen schon im Februar.“

Bunte Palette an Aufgaben

Die Jugendlichen erwartet beim Trägerverein eine bunte Palette an Aufgaben. Sie spielen mit den Jugendlichen, backen, kochen, helfen bei der Organisation von Stadtteil-Festen und sind bei allen Freizeit-Aktivitäten dabei, wie etwa bei einer Fahrt auf den Blomberg. Im Normalfall seien die Kandidaten „super engagiert und umsichtig“, manche hätten aber auch noch „etwas mehr Entwicklungsbedarf“, sagt Mühlhans.

Überhaupt keine Probleme, seine Stellen zu besetzen, hatte im vergangenen Jahr auch der Kinder- und Jugendförderverein Wolfratshausen. Sechs Stellen sind zu vergeben – eine im Jugendhaus, zwei im Kinderhort und drei geteilte Stellen bei der Mittagsbetreuung: „Dieses Jahr sind einige Stellen unbesetzt, wir sind noch auf der Suche“, sagt die Vereins-Vorsitzende Eva Bruschek. Die Aufgaben der FSJler sind ähnlich wie in Geretsried: Sie helfen bei der Kinderbetreuung mit, bereiten das Essen zu und sind bei Freizeit-Aktivitäten dabei.

Personell aufstocken würde am liebsten das Rote Kreuz im Landkreis. Statt vier soll es in Zukunft sechs FSJ-Stellen geben, sagt Rettungsdienstleiter Markus Bail. Zwei seien noch offen. Die jungen Leute würden vor allem als Fahrer bei Krankentransporten eingesetzt. Generell stellt Bail bei Abiturienten die Tendenz fest, dass sie erst mal im Ausland arbeiten wollen: „Das macht die Suche für uns etwas schwieriger. Aber die Abi-Prüfungen sind ja jetzt vorbei, vielleicht kommt noch der eine oder andere Bewerber.“ Den Kandidaten wird eine Ausbildung zum Rettungsdiensthelfer finanziert. Darüber hinaus haben sie die Option, Rettungssanitäter zu werden.

Der TuS Geretsried würde ebenfalls gerne einen FSJler einstellen, wurde bei der Suche bislang aber noch nicht fündig: „Es hat schon einige Bewerbungen gegeben, aber da hat’s nicht gepasst“, sagt Geschäftsstellen-Leiterin Karina Rebele. Die Kandidaten helfen vormittags bei Sportstunden in der Franz-Marc-Schule mit. Nachmittags geht es dann um die Unterstützung der TuS-Trainer.

Ehemalige FSJ‘ler kehren zurück

Was alle Verantwortlichen gemeinsam haben: Sie möchten auf die FSJ-Helfer nicht verzichten: „Das Freiwillige Soziale Jahr ist eine tolle Geschichte, da profitieren alle Beteiligten“, sagt Mühlhans. Nach „zwölf Jahren Schule im Turbo-Durchgang“ müssten die Jugendlichen erst herausfinden, welcher Beruf zu ihnen passt. Im FSJ könnten sie wichtige Erfahrungen sammeln. Ein Ehemaliger sei beispielsweise gerade mit seiner Lehrer-Ausbildung an der Karl-Leder-Grundschule fertig geworden. Ein weiterer beginne im Herbst voraussichtlich mit einem Sozialarbeitsstudium: „Da ist das eine tolle Vorbereitung.“ Und nebenbei könne man auch noch das „maximal mögliche Taschengeld“ in Höhe von 640 Euro verdienen.

Ähnlich sind die Erfahrungen von Eva Bruschek: „Nach dem Abitur haben viele keinen Plan. Danach wissen sie, was sie machen wollen.“ Im Haus gebe es drei Mitarbeiter, die einst ein Freiwilliges Sozales Jahr absolviert haben.

