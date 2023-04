Freizeitspaß trotz Regenwetter: Diese Angebote gibt es im Tölzer Land in den Osterferien

Teilen

Urlaubsgefühle stellen sich im „Trimini“ ein. Die Therme in Kochel ist am Donnerstag und Freitag ab 10 Uhr sowie am Samstag bis Sonntag ab 9 Uhr geöffnet. © ARP/Archiv

Museum, Schwimmbad oder Lehrpfad: Die Tourist-Informationen aus dem Tölzer Land geben Tipps für Ferienaktivitäten bei Regen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Regen, Wind und kühle Temperaturen – der Frühling hat sich in den vergangenen Tagen wahrlich nicht von seiner besten Seite gezeigt. Auch die restliche Osterferienwoche soll ähnlich trist werden. Was also mit den Kindern unternehmen, um die letzten Ferientage noch einmal so richtig zu genießen? Wir haben Tourist-Informationen im Landkreis gefragt, welche Tipps sie für Freizeitaktivitäten bei schlechtem Wetter haben.

Bad Tölz

„Das Stadtmuseum ist natürlich sehenswert, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene“, sagt Ina Farlock, Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Tourist-Info Bad Tölz. Daneben bieten das Tölzer Hallenbad sowie die Sauna Gelegenheit zum Entspannen. Oder aber man genießt die freie Zeit bei einer schönen Tasse Kaffee in einem der vielen Cafés in der Tölzer Innenstadt. Wer in Nostalgie schwelgen möchte, für den ist laut Farlock das „Bulle von Tölz“-Museum genau das Richtige.

Lenggries

Auch in Lenggries kann man an regnerischen Tagen einiges unternehmen. Maria Bader, Leiterin der Tourist-Information Lenggries, empfiehlt beispielsweise einen Besuch im Hallenbad Isarwelle oder im Heimatmuseum. „Das ist auch für Kinder interessant“, so Bader. Wer auch bei widrigem Wetter gerne draußen unterwegs ist, für den eignet sich der Naturerlebnispfad entlang der Isar. Startpunkt ist an der Lenggrieser Isarbrücke. „An 13 Stationen können Kinder dort spielerisch die Natur erleben“, erklärt Bader.

Kochel am See

Gleich mehrere Ausflugsziele für Familien gibt es in und um Kochel zu entdecken, wie die dortige Tourist-Info auf Anfrage mitteilt. Nicht nur in der Kristalltherme „Trimini“, sondern auch im Franz-Marc- Museum kommen Kinder und Erwachsene auf ihre Kosten. Dort werden von Donnerstag, 13., bis Samstag, 15. April, verschiedene Ferienkurse für Kinder angeboten. Unter anderem können Leinwände bemalt und mit einer Riesenmurmelbahn gespielt werden. Auch bei schlechtem Wetter einen Besuch wert, ist das Freilichtmuseum Glentleiten. Mehr als 60 historische Häuser und Werkstätten gibt es zu entdecken. Ebenso lehrreich, wie spannend ist laut der Tourist-Info ein Besuch im Erlebniskraftwerk Walchensee.

Benediktbeuern

„Da sich rund um unser Kloster viel im Freien abspielt, haben wir nicht ganz so viele Schlechtwetteralternativen“, sagt die Leiterin der Benediktbeurer TI, Sabine Rauscher. Anlässlich ihres 150-jährigen Jubiläums öffnet die Feuerwehr Benediktbeuern am kommenden Sonntag ab 10 Uhr ihre Türen für Groß und Klein. Bei einigermaßen trockenem Wetter können Familien mehrere Lehr- und Erlebnispfade in der Nähe des Klosters erkunden. Zudem bietet das Kloster regelmäßig Führungen an, und das Zentrum für Umwelt und Kultur wartet mit verschiedenen Veranstaltungen auf. (fs)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.