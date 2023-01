Freude beim Blick auf die Milchabrechnung

Von: Andreas Steppan

Der Milchpreis stieg 2022 zuletzt beständig an. Dabei näherten sich die Preise von konventioneller und Bio-Milch immer weiter an. © Schlaf

Bauern, die konventionell wirtschaften, bekommen derzeit um die 60 Cent ausbezahlt. Allerdings haben Bio-Produzenten momentan das Nachsehen. Und alle Landwirte sind mit steigenden Kosten konfrontiert, zum Beispiel fürs Futter.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine wurde wirtschaftlich vieles durcheinander gewirbelt. Dazu gehört auch der Milchpreis. Demonstrierten Bauern einst für einen weit entfernten Auszahlungspreis von 40 Cent pro Liter, bekommen sie aktuell teils über 60 Cent. Für die Biomilch gibt es unterdessen teils nur noch wenig mehr Geld als für konventionelle. Landwirte im Landkreis sehen in der rasanten Entwicklung Licht- und Schattenseiten.

Ein „schönes Gefühl“ kommt bei Landwirt Klaus Riesch auf, wenn er aktuell auf seiner Milchabrechnung blickt. Was er da sieht, zeige ihm, „was eigentlich möglich wäre“, wie er sagt. Der Arzbacher kann sich an Zeiten erinnern, in denen es für den Liter Milch gerade einmal 22 Cent gab. Das sieht jetzt ganz anders aus.

Im Schnitt gibt es 58,2 Cent

Nach Angaben der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft betrug die Milchgeldauszahlung an bayerische Erzeuger im konventionellen Bereich im Oktober 2022 im Schnitt bei 58,2 Cent (bei 4,0 Prozent Fett- und 3,4 Prozent Eiweißgehalt). Das ist eine deutliche Steigerung gegenüber den 38,05 Cent, die es zwölf Monate vorher gab.

Viele Bauern im Landkreis liefern an die Molkerei Berchtesgadener Land in Piding – an der sie als Genossen auch beteiligt sind. Molkerei-Sprecherin Barbara Steiner-Hainz nennt einen Brutto-Auszahlungspreis von 62,62 Cent bei konventioneller Milch und von 63,51 Cent für Bergbauern-Milch (Stand: Dezember).

Aus Sicht der Landwirtschaft seien die höheren Erzeugerpreise positiv zu bewerten, kommentiert Steiner-Hainz. „Damit steigt auch die Wertschätzung für Lebensmittel.“ Die Preise seien für die Bauern aber auch dringend nötig, weil sich die landwirtschaftliche Erzeugung deutlich verteuert habe.

Kosten fürs Kraftfutter stark gestiegen

Auch Klaus Rieschs Euphorie verfliege immer wieder recht schnell, räumt er ein. „Letztes Jahr habe ich für Kraftfutter noch 22 bis 23 Euro bezahlt, jetzt sind es 40 bis 45“, rechnet der stellvertretende BBV-Kreisobmann vor. Der Düngerpreis habe sich zwischenzeitlich nahezu verdreifacht. „Jetzt ist er wieder gefallen, ist aber immer noch doppelt so hoch wie vorher.“ Kurz: Die Mehreinnahmen würden von den gestiegenen Kosten „aufgefressen“. Unterm Strich sei es ein „Nullsummenspiel“, sagt Riesch.

Mehr ausgezahlt als früher bekommen auch Biobauern – und doch haben sie gerade das Nachsehen. Denn obwohl sie Mehraufwand betreiben und Auflagen erfüllen müssen, ist an der Bio-Milch zurzeit nicht so viel mehr verdient wie ehedem.

Nach den Daten der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft lag der Auszahlungspreis für Bio-Milch im Oktober 2022 in Bayern bei durchschnittlich 61,76 Cent pro Liter – also nur 2,5 Cent höher als der Preis der konventionellen Milch. Ein Jahr zuvor gab es für die Biomilch 50,67 Cent. Der Abstand zum konventionell erzeugten Produkt lag also bei über 11,5 Cent.

Kunden kaufen zurzeit weniger Bio-Produkte

„Der Abstand zwischen konventioneller und Biomilch war vor 2022 größer“, bestätigt auch die Pidinger Molkerei-Sprecherin Barbara Steiner-Hainz. „Das liegt daran, dass 2022 die Verwertung der Bio-Milch im Markt aufgrund von Krisenstimmung und Inflation deutlich schwerer wurde“, sagt sie. Viele Kunden, die zuvor Bio-Marken gekauft hätten, seien nun aus Sparsamkeitsgründen entweder auf Bio-Handelsmarken oder sogar auf konventionelle Produkte umgeschwenkt. Immerhin: Berchtesgadener Land zahlte im Dezember für Bio-Naturland-Milch nach eigenen Angaben brutto 69,53 Cent pro Liter aus, bei Bio-Demeter-Milch sogar 71,72 Cent – noch immer spürbar mehr als für konventionelle Milch.

„Alles wird teurer. Ich verstehe, dass eine Familie schauen muss, wie sie mit der Preisentwicklung zurechtkommt“, meint Kreisbäuerin Ursula Fiechtner aus Wackersberg. Eine Expertin habe ihr schon lange gesagt: „Pass auf: Wenn die Zeiten schlecht werden, sinkt die Nachfrage bei Bio.“ Dass das nun so schnell kommt, das habe sie, Fiechtner, „nicht geglaubt“. Es zeige aber, wie groß die Macht des Verbrauchers beim Einkaufen sei.

Umstellungsprozess eine Generationenfrage

Ein generelles Umdenken, dass Biobauern zurück zur konventionellen Landwirtschaft wollen, setzt denn auch im Landkreis nicht ein. Solche Entscheidungen fallen ohnehin nicht so kurzfristig, wie Fiechtner betont. „Das passiert oft mit dem Generationswechsel“, sagt die Kreisbäuerin. Zudem sei der Umstellungsprozess mit langen Übergangsfristen verbunden, wie Riesch ergänzt.

Nach Angaben des für den Landkreis zuständigen Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Holzkirchen war die Bio-Landwirtschaft in Bad Tölz-Wolfratshausen in den vergangenen Jahren klar auf dem Vormarsch. So hätten 2022 von den 640 Kuhhaltern im Landkreis 224 Anträge auf Fördermittel aus dem Kulturlandschaftsprogramm (Kulap) für Ökolandbau gestellt. Das ergibt einen Bioanteil von 19,8 Prozent. 2017 lag diese Quote noch bei 16 Prozent. Mit 33,1 Prozent noch deutlich höher war der Bioanteil 2022 übrigens im Nachbarlandkreis Miesbach.

Bayern unter den Top 5

Aus dem Agrarbericht 2022 – er basiert auf Zahlen von 2020 – geht zudem hervor, dass in Bad Tölz-Wolfratshausen der Anteil der ökologisch bewirtschafteten Fläche an der landwirtschaftlich genutzten Fläche 24,5 Prozent betrug. Das entspricht einen Platz unter den Top 5 in Bayern.

Für ihn persönlich wie auch für viele andere sei eine Betriebsumstellung auf Bio-Landwirtschaft in den vergangenen 20 Jahren „immer wieder ein Thema“ gewesen, sagt der Arzbacher Klaus Riesch. Doch schon vor der aktuellen Bio-Flaute sei er für sich zu dem Schluss gekommen: „Der zeitliche Aufwand und der Minderertrag haben den besseren Milchpreis nicht kompensieren können. Man wechselt bloß das Hamsterrad.“ So mancher Berufskollege, der auf Bio umstellte, habe auch schon den Mehraufwand unterschätzt.

Andererseits sei die konventionelle, im Landkreis klein strukturierte Landwirtschaft in der Praxis oft gar nicht so weit von den Bio-Kriterien entfernt. „Die letzten fünf, sechs Jahre bin ich komplett ohne chemischen Dünger ausgekommen“, nennt er ein Beispiel. „Aber heuer musste ich in den sauren Apfel beißen, weil der Ertrag und die Inhaltsstoffe nicht mehr gepasst haben.“ Nach Bedarf Nährstoffdünger auszubringen, „diese Möglichkeit ist mir als Biobetrieb genommen“.

„So schnell, wie es rauf geht, kann es auch wieder runtergehen“

Auf der anderen Seite kommt es Josef Bernwieser aus Bad Heilbrunn nicht in den Sinn, wegen der aktuellen Preissituation der Biolandwirtschaft den Rücken zu kehren – auch wenn der Preisunterschied zwischen Bio- und konventioneller Milch so stark geschrumpft ist. Allerdings habe er in den vergangenen 20 Jahren schon so manches Auf und Ab beim Milchpreis erlebt. „So schnell, wie es rauf geht, kann es auch wieder runtergehen.“ Aktuell etwa erkennt er schon wieder erste Anzeichen, dass „der Markt so gesättigt ist, dass die Preise fallen werden“.

Für Bernwieser jedenfalls hängt die Entscheidung für die Bio-Landwirtschaft nicht nur am Geld. „Das ist auch Überzeugungssache.“ Und Bio-Prämien und staatliche Hilfen gebe es für Bio-Bauern immerhin auch noch.

Ändern Kunden wieder ihr Verhalten?

Was das Verhalten der Konsumenten angeht, hofft der Heilbrunner, dass sie sich früher oder später wieder zu Bio-Produkten zurückorientieren. Das unterstreicht auch Molkerei-Sprecherin Steiner-Hainz: „Wir sind überzeugt, dass Bio, Fairness, Nachhaltigkeit und Klimaschutz nach der Krise wieder an Relevanz beim Einkauf steigen werden. Damit werden sich auch die Bio-Milchpreise aufgrund der dann wieder guten Verwertung des Bio-Rohstoffs verbessern.“

