Freundschaft mit San Giuliano Terme auf neue Basis stellen

Städtepartnerschaft

Der Tölzer Partnerschaftsverein besuchte jetzt wieder die italienische Landwirtschaftsmesse in der Toskana. Es wird zudem ein Austausch junger Sportler angestrebt. Und im Juni wird eine Fahrt nach Vichy angeboten.

Bad Tölz – Seit 20 Jahren besteht die Städtepartnerschaft von Bad Tölz mit San Giuliano Terme in der Toskana. In dieser Zeit haben sich die Tölzer auch immer an der dortigen Landwirtschaftsmesse, der Agrifiera, aktiv beteiligt, sei es mit dem Aufstellen eines Maibaumes oder der Präsentation von heimischem Bier und Wurstspezialitäten. Im Gegenzug waren bis vor einigen Jahren auch die dortigen Händler mit ihren Spezialitäten am Tölzer Christkindlmarkt vertreten. Zur Leonhardifahrt 2022 waren zuletzt 48 Besucher aus der Toskana nach Bad Tölz gekommen und vom Verein betreut worden.

Tölzer diesmal ohne eigene Waren im Gepäck

Heuer starteten lediglich die Vorsitzende des Tölzer Städtepartnerschaftsvereins, Monika Ottl, zusammen mit Beirat, CSU-Stadtrat und Sportreferent Karsten Bauer auf Einladung des Veranstalters zur Agrifiera nach San Giuliano Terme. Beide waren mit dabei, als die dortigen Vertreter der Kommune das Band zur Eröffnung der Großveranstaltung durchschnitten. Da sich inzwischen die Voraussetzungen für auswärtige Händler stark verändert haben, hatte man keine eigenen Waren im Gepäck, war aber mit dem Ziel angereist, die Freundschaft zwischen den Kommunen auf eine neue Basis zu stellen.

Wie Monika Ottl berichtet, möchte man im Frühjahr 2024 einen Austausch vor allem mit jungen Fußballspielern und anderen Sportlern organisieren. Wie Karsten Bauer auf Anfrage erklärt, habe er bereits mit den Tölzer Fußballclubs Kontakt aufgenommen, um das hiesige Interesse zu erkunden. Wenn alles gut läuft, soll es im kommenden Jahr zu einem Austausch auf sportlicher Ebene kommen, auch um neue, junge Vereinsmitglieder zu generieren. „Damit wollen wir den Grundstein für die Pflege der Partnerschaft und der Freundschaft auf längere Sicht legen“, so Monika Öttl, die mit ihrem Vorschlag auch in der Toskana auf offene Ohren stieß.

Fahrt nach Vichy im Juni

Als nächstes Ziel des Tölzer Vereins steht eine Bürgerfahrt zur französischen Partnerstadt Vichy an. Sie soll vom 14. bis 19. Juni stattfinden. Das Besondere: Es ist vor Ort ein interessantes Programm vorgesehen, zudem wird der in Vichy geborene und in Bad Tölz lebende Vereinsbeirat Eric Bardet als Reiseleiter fungieren. Monika Öttl hofft auf rege Beteiligung, da auch im vergangenen November fünf Vertreter von Vichy an der Tölzer Leonhardifahrt teilgenommen haben. Da noch einige Plätze frei sind, werden Interessenten gebeten, sich bis spätestens Montag, 15. Mai, per E-Mail an spvbadtoelz@gmail.com für die Fahrt nach Frankreich anzumelden. (Karl Bock)

