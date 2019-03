Schulstreik: Tölzer Klima-Demos gehen weiter

Rund 200 Schüler demonstrierten am 15. März bei der ersten Tölzer Klima-Demo. Jetzt gibt es einen neuen Termin.

Bad Tölz - Die nächste „Friday for Future“-Demonstration findet in Bad Tölz am 29. März statt. Mit-Organisatorin Katharina Brandhofer (18) meldet, dass nach einem Gespräch mit der Stadtverwaltung nun ein zweiwöchiger Rhythmus für die Klima-Demo festgelegt worden sei. „Die nächste Demo machen wir am Freitag, 29. März. Wir starten um 11 Uhr am Sportplatz beim Schulzentrum“, so Brandhofer.

Vom Sportplatz laufen die Aktivisten dann in Richtung Grünerbräu, die Osterleite hinunter und auf der Lenggrieser Straße bis zur Marktstraße. „Dann geht es dort hinauf und wir machen einen Schlenker entlang der Salz- und der Bahnhofsstraße, bis wir zurück zum Sportplatz gehen“, so die Schülerin. Ihr Anliegen: „Auch Nicht-Schüler, Erwachsene, und Senioren sind bei der Demo herzlich willkommen.“

Die Schüler bleiben dem Unterricht fern, um sich für politische Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels einzusetzen. Der Umgang damit von Seiten der Schulen sei laut Brandhofer unterschiedlich. Am Gabriel-von-Seidl Gymnasium müssten die Schulschwänzer nachmittags zwei Stunden nachsitzen und sich mit Umweltschutzmaßnahmen für die eigene Schule beschäftigen, so die Tölzerin, die dort Klasse Q12 besucht. nl

