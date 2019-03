Fridays For Future: Im Tölzer Land wird (noch) auf Sparflamme demonstriert

Seit Monaten gehen Schüler für die Initiative #FridaysForFuture und den Klimaschutz auf die Straße. Im Tölzer Land findet das Ganze bislang nur vereinzelt Anhänger.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Warum soll ich für die Zukunft lernen, wenn ich wegen des Klimawandels vielleicht gar keine Zukunft habe? Diese Frage steckt hinter den Demonstrationen der Initiative #FridaysForFuture. Schüler lassen freitags den Unterricht sausen, um auf die Straße zu gehen. Während die Demonstrationen im Hohenburger St.-Ursula-Gymnasium in aller Munde sind, wird das Thema im Tölzer Gymnasium und an der Schlehdorfer Realschule auf Sparflamme gekocht. Die Leitung der Tölzer Realschule gibt sich sehr zugeknöpft.

„Bei uns werden die Demonstrationen relativ runtergekocht“, sagt Alexander Göbel, Leiter des Tölzer Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums. „Es gibt nur ganz, ganz wenige Fälle, in denen Schüler dort hingegangen sind.“ Konkret ließen in den vergangenen Wochen neun Schüler den Unterricht wegen der Demos ausfallen, am vergangenen Freitag meldete sich einer der 928 Schüler vom Unterricht ab. Er könne natürlich nicht ausschließen, dass sich der eine oder andere Schüler krankschreiben ließ, um an dem Protest teilnehmen zu können, „aber ich gehe einfach mal davon aus, dass der Großteil unserer Schüler ehrlich ist“.

Demo-Teilnahme ist unentschuldigtes Fernbleiben vom Unterricht

Auch am St.-Ursula-Gymnasium in Hohenburg wurde über das Thema diskutiert: „Es gab mal die Anfrage, ob wir den Winterwandertag dafür nutzen können, um zur Demo zu fahren“, sagt Schulleiter Christoph Beck. „Aber da gibt es natürlich verwaltungsrechtliche Probleme.“ Deshalb sei dieser Gedanke schnell verworfen worden.

Rechtlich ist die Situation klar: Die Teilnahme an den Demos am Freitagmorgen gilt als unentschuldigtes Fernbleiben vom Unterricht. Man müsse den Einzelfall prüfen, „aber häufig steht ein Verweis im Raum“, sagt Göbel. Richtig schwierig werde die Situation im Wiederholungsfall. Denkbar sei Sozialarbeit, sagt Christoph Beckvom St.-Ursula-Gymnasiums: „Das Ministerium hat ganz klar festgelegt, dass die Vormittags-Demonstrationen nicht zulässig sind. Da wir eine staatlich anerkannte Schule sind, halten wir uns daran.“

Er freue sich, wenn sich die Schülerinnen für den Umweltschutz engagieren, „aber es muss alles im rechtlichen Rahmen bleiben“.

Dem stimmt Göbel zu. Der Schulleiter hat kein Verständnis dafür, dass wegen der größeren Öffentlichkeits-Wirksamkeit partout am Freitagmorgen für den Klimaschutz gestreikt werden muss: „In Garmisch und Deggendorf ist nachmittags demonstriert worden, und da hat es auch sehr viel Resonanz von den Medien gegeben.“

An der erzbischöflichen Realschule St. Immaculata in Schlehdorf seien die Demonstrationen dagegen „kein Thema“, sagt Schulleiter Manfred Ilitz. Auch im Lehrerzimmer werde darüber nicht diskutiert. „Gott sei Dank“ habe sich kein einziger der 334 Schüler wegen der Demonstrationen vom Unterricht abgemeldet.

Wie die Situation an der Tölzer Realschule ist, bleibt unklar. Schulleiterin Barbara Lottner wollte sich zu diesem Thema nicht äußern.

Großes Umweltschutz-Engagement in Hohenburg

Was die Ziele angeht, bekommen die Demonstranten viel Zuspruch. Gerade als Biologie- und Chemielehrer liege ihm der Klimaschutz sehr am Herzen, sagt Göbel. Auch im Unterricht sei Klimaschutz im Tölzer Gymnasium „ein sehr wichtiges Thema“.

Die Hohenburger wurden für ihr Engagement in Sachen Umweltschutz sogar schon mehrfach ausgezeichnet. Bäume werden zum Beispiel auf dem Schulgelände nicht gefällt, sondern weit oben abgeschnitten, so dass sich Insekten einnisten können. Gerade wird über die Idee nachgedacht, auf dem Dach der Schule eine Solaranlage zu installieren: „Wir sind deshalb in Kontakt mit der Energiewende Oberland“, sagt Beck. Weitere Aktionen seien in Planung.

Auch wenn sich die Hohenburger nicht an den Demonstrationen beteiligen, so reagieren die Verantwortlichen darauf. Nach den Ferien will Beck eine Gesprächsreihe zum Thema Umweltschutz starten. Die einzelnen Klassen entsenden Vertreter, die ihre Anliegen zum Thema Umweltschutz vortragen können, „und wir schildern dann unsere Sicht“. Die Ergebnisse sollen die Schüler anschließend ihren Klassenkameradinnen mitteilen.

