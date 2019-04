Fridays for Future in Bad Tölz: Keine Demo-Pause in den Ferien

Sie wollen unter Beweis stellen, dass es ihnen keineswegs ums Schwänzen, sondern um die Sache geht. Deswegen rufen die Initiatoren der Tölzer Klimaschutz-Demos auf am Freitag, 26. April, zum Protest auf.

Bad Tölz– Den Schülern, die freitags für mehr Klimaschutz demonstrieren, wird bisweilen vorgeworfen, sie wollten in Wirklichkeit nur Schule schwänzen. Diese Behauptung entkräftet die Tölzer Ortsgruppe von „Fridays for Future“ nun: Die Initiatoren rufen auch am Freitag, 26. April, wieder zur Demo auf. Obwohl Ferien sind – beziehungsweise gerade deshalb. „Wir denken, dass in den Ferien sogar noch mehr Teilnehmer kommen, weil sie dann nicht extra Unterricht ausfallen lassen müssen“, sagt der 17-jährige Maxl Kiefersauer.

„Aus jüngeren Jahrgangsstufen haben wir schon manchmal gehört, dass sie nicht wissen, wie sie das machen sollen“, berichtet der Gymnasiast Anian Dietl (16) aus Lenggries. „Ich hoffe, dieses Mal kommen alle, die sonst gesagt haben, dass sie die Demos gut finden, aber sich noch nicht getraut haben mitzumachen.“

Nach der ersten Tölzer Klimaschutzdemo mit rund 200 Teilnehmern am 8. März waren bei den nächsten beiden Kundgebungen wie berichtet nur noch jeweils 70 bis 80 Personen mitmarschiert. Am Freitag könnten es auch deshalb wieder deutlich mehr werden, weil auch die Ortsgruppe aus Murnau zur Teilnahme in Bad Tölz aufruft, wie Maxl Kiefersauer berichtet. „Wir wünschen uns auch, dass nicht nur Jugendliche mitdemonstrieren, sondern Jung und Alt.“

Machen in den Osterferien auch die mit, die sich bislang nicht getraut haben?

Um noch mehr Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, haben die Initiatoren eine veränderte Route festgelegt. Los geht’s um 11 Uhr am Rathaus. Von dort bewegt sich der Zug über Nockhergasse, Lenggrieser Straße, Osterleite und Salzstraße zur Marktstraße. Zum Abschluss ist am Winzerer-Denkmal eine Kundgebung mit Musik vorgesehen. „Wir haben auch bei verschiedenen Politikern angefragt, ob sie kommen und reden möchten“, sagt Kiefersauer. Konkrete Zusagen gebe es noch nicht.

Lesen Sie auch: Jugendliche bei Workshop in Königsdorf: Was geht uns Brüssel an?

Auch vor der vierten Tölzer Klimademo zeigen sich die jungen Initiatoren voll motiviert. „Es hat sich schon eine Menge bewegt, die Menschen machen sich Gedanken über den Klimaschutz und diskutieren darüber“, stellt der Gaißacher fest. „Jetzt hoffen wir natürlich noch auf konkrete Gesetzesänderungen.“ Anian Dietl zählt einige Forderungen auf: Kohleausstieg bis 2030, ab 2035 eine 100-prozentige Versorgung mit erneuerbaren Energien, eine Steuer von 180 Euro pro Tonne ausgestoßenem CO2. „Das Wichtigste ist ein Ende der Subventionierung von fossilen Energieträgern“, ergänzt Elftklässler Nick Altenburger. „Wenn man zum Beispiel an allen deutschen Autobahnen in regelmäßigen Abständen Solarpaneele und Windräder aufstellen würde – das wäre eine Strecke von 13 000 Kilometern –, dann würde das schon 26 Prozent des deutschen Energiebedarfs abdecken.“

Lesen Sie auch: Radlflohmarkt in Tölz: Günstig zum neuen Drahtesel – nette Gespräche inklusive

Den 16-Jährigen hat die „Fridays for Future“-Bewegung dazu motiviert, tiefer ins Thema einzusteigen. Er las unter anderem Bücher von Hermann Scheer („Der energ-ethische Imperativ“) oder Michael Braungart und William McDonough („Cradle to Cradle“). In seiner Schullaufbahn hingegen sei so etwas nie durchgenommen worden, bedauert Maxl Kiefersauer. Aber auch da ändert sich seit den Demos etwas. Um die verpasste Unterrichtszeit nachzuholen, gab es am Gabriel-von-Seidl-Gymnasium einen Nachmittag mit Arbeitsgruppen zum Thema Klimaschutz. Der soziale Tag am Ende des Schuljahrs soll durch einen Klimaschutztag ersetzt werden.

Lesen Sie auch: Regeln für die Isar: „Weniger Halligalli, mehr Naturerlebnis“

Die Schüler treffen sich außerdem jeden Montag um 18 Uhr im Jugendcafé zum Plenum (Interessierte willkommen). Die Ortsgruppe freut sich darüber, dass politische Parteien auf sie zukommen. „Wir planen auch Umweltprojekte vor Ort“, sagt Maxl Kiefersauer. Demonstriert werden soll aber auch weiterhin – jeden zweiten Freitag.