Podiumsdiskussion in Bad Tölz zum Thema „Ist die Welt noch zu retten?“

„Ist die Welt noch zu retten?“ Darüber wird am Donnerstag, 25. Juli, im Tölzer Jugendcafé mit Landtagsabgeordneten und Klima-Aktivisten diskutiert.

Bad Tölz–Die Tölzer „Fridays for Future“-Aktivisten rufen am letzten Schultag, also Freitag, 26. Juli, noch einmal zu einer großen Demonstration für den Klimaschutz auf. Los geht’s um 11 Uhr am Tölzer Rathaus. Geplant sind verschiedene Aktion – unter anderem ein Die-In, bei dem sich die Demonstranten für einige Minuten auf die Straße legen. Bei der Kundgebung tritt unter anderem Sepp Müller auf. Auch die „Parents for Future“ planen eine Aktion.

Wer über das Thema Klimaschutz diskutieren will, kann auch am heutigen Donnerstag ins Tölzer Jugendcafé kommen. Dort debattieren Nick Altenburger und Katharina Brandhofer von „Fridays for Future“ unter dem Motto „Ist die Welt noch zu retten?“ mit den Landtagsabgeordneten Anne Cyron (AfD), Hans Urban (Grüne), Martin Bachhuber (CSU) und Nikolaus Kraus (FW) sowie dem Tölzer Bürgermeister Josef Janker (CSU). Auch die Zuschauer sollen natürlich Fragen stellen. Moderiert wird die Debatte, die um 19 Uhr beginnt, von Kurier-Redaktionsleiterin Veronika Ahn-Tauchnitz.

Bereits ab 17.30 Uhr findet im Vorgarten des Jugendcafés in der Hindenburgstraße 32 ein Markt der Möglichkeiten statt. An Aktionsständen stellen sich Personen, Initiativen und Vereine der Region vor, die sich schon jetzt für Klima- und Umweltschutz engagieren. Für ein „nachhaltiges“ Catering ist gesorgt. Organisiert wird der Abend von der Tölzer Jugendförderung – in Kooperation mit dem Zentrum für Umwelt und Kultur Benediktbeuern (ZUK). va

