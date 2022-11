Frischer Wind für Tölzer Ballettschule

Von: Felicitas Bogner

Nach 40 Jahren übergibt Sabine Brandhuber ihre Ballettschule in der Tölzer Madlschule an ihren ehemaligen Schüler, den Wolfratshauser Artisten Dominik Halamek. © arndt pröhl

Nach 40 Jahren wechselt die Tölzer Ballettschule Besitzer: Sabine Brandhuber übergibt an Show-Artist Dominik Hamalek.

Bad Tölz – Dominik Halamek aus Wolfratshausen ist Tänzer, Akrobat und Artist auf höchstem Niveau. Er hat bereits in großen Tanzshows wie beispielsweise der Bühnenshow von Helene Fischer mitgewirkt oder auch bei „Imagine“ oder „Musical Moments“ auf der Bühne performt. Seit 2019 bemüht sich der Profitänzer mit seinen eigenen Tanzstudios im nördlichen Landkreis darum, bei Kindern und Erwachsenen die Leidenschaft für seinen Sport zu entfachen. Im November hat er nun auch eine Tanzschule in Bad Tölz übernommen.

Halamek hat schon bei Helene Fischer als Akrobat gearbeitet

Seit bald vier Jahren führt Halamek die „Ballet Factory“. „Ich habe die Räume von Sabine Brandhuber in Wolfratshausen und Geretsried übernommen“, erklärt er. Und nun übergibt die Profitänzerin aus Lenggries ihrem ehemaligen Schüler auch ihre Räume in der Alten Madlschule in Bad Tölz. „Mit bald 62 Jahren bin ich auch nicht mehr die Jüngste, und nun ist ein guter Zeitpunkt, das Zepter aus der Hand zu geben“, meint Brandhuber, die ihre erste Tanzschule 1982 wiederum von ihrer ehemaligen Tanzlehrerin übernommen hat.

Überdies stehe in ihrer klassischen Ballettschule einiges an. „Man muss ein paar Maßnahmen ergreifen, um alles auf einen moderneren Stand zu bringen. Ich war immer auf klassisches Ballett spezialisiert, habe dazu Steppen und Pilates angeboten, aber ehrlich gesagt die moderneren Tanzrichtungen etwas links liegen gelassen“, berichtet die ausgebildete Bühnentänzerin.

Modernere Kurse für Tanzschule geplant

Dominik Halamek werde hier sicherlich frischen Wind reinbringen, ist sie überzeugt. Das hat der 39-Jährige, der mit fünf Jahren als Schüler von Brandhuber das Tanzen für sich entdeckt hat, auch vor. „In Geretsried und Wolfratshausen biete ich bereits einige modernere Kurse an. Beispielsweise Jazzdance, Kidsdance oder Videoclip-Dance“, sagt Halamek. Hier seien viele moderne Richtungen wie etwa Hip-Hop drin, und das komme bei Kindern und Jugendlichen bisher wirklich gut an, berichtet er auf Nachfrage unserer Zeitung. Für die Tölzer Schule habe er nun auch vor, das Angebot zu erweitern und zu den bisherigen klassischen Tänzen auch modernere Kurse zu offerieren. „Das werde ich aber Schritt für Schritt ausbauen. Ich bin schon sehr gespannt, wie die ersten neuen Kurse hier in Tölz angenommen werden“, sagt er.

Seine Arbeit als Choreograph, Artist und Bühnentänzer will Halamek trotz der Übernahme – der mittlerweile dritten Schule – nicht aufgeben. „Meine Stärke war schon immer meine Vielseitigkeit. Und ich habe in allen Bereichen ein tolles Team um mich, das mich immer gut ersetzen kann, wenn ich gerade einer anderen Pflicht nachgehen muss“, so sein Plan. Selbst werde der bekannte Showtänzer allerdings keine festen Kurse in der Isarstadt anbieten. „Das würde ich zeitlich nicht mit allem anderen unter einen Hut bekommen. Aber ich werde bei Krankheitsfällen einspringen, und auch immer mal wieder Workshops geben.“ Dabei können dann Neuinteressierte – ob Groß oder Klein, ob Anfänger oder Fortgeschrittene – in die verschiedenen Angebote der Sportschule reinschnuppern. „Ich bin der festen Überzeugung, dass Tanzen etwas für jeden ist – egal wie alt man ist oder wie viel Vorerfahrung man hat.“ Daher gibt es in seinen Tanzstudios auch Kurse vom jüngsten Kindesalter bis zur Tanzgymnastik für Senioren.

Brandhuber bleibt Tanzschule als Lehrerin erhalten

Sabine Brandhuber will sich zwar aus dem administrativen Geschäft komplett verabschieden, doch klassische Tanzstunden will die 61-Jährige noch weiter geben. „Es macht mir ja nach wie vor noch großen Spaß“, sagt sie. Auf die Frage, was sie an ihrem Beruf am meisten liebe, sagt Brandhuber: „Der Moment, wenn Eltern mit ihrem Kind an der Hand zur Anmeldung in die Tanzschule kommen und fragen ,Kennst Du mich noch?’ Wenn ehemalige Schüler mir ihre Kinder anvertrauen, hat das eine sehr große Bedeutung für mich.“

