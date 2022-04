Marionettentheater, Bäckerei, Kleidermarkt: Sechs Einbrüche in Serie in Bad Tölz

Von: Andreas Steppan

Unbekannte Einbrecher machten sich an den Türen diverser Gebäude in Bad Tölz zu schaffen (Symbolfoto). © Nicolas Armer/dpa

Die Polizei meldet aus Bad Tölz eine ungewöhnliche Reihung von Einbrüchen - möglicherweise alle in derselben Nacht. Allzu viel Erfolg hatten die Täter aber nicht.

Bad Tölz – In einer derartigen Häufung ist so etwas selten zu beobachten: Die Polizei meldet aus Bad Tölz eine ungewöhnliche Einbruchserie. Sechs verschiedene Gebäude – in der Regel Gewerbebetriebe vom Marionettentheater bis zur Bäckerei – wurden von unbekannten Tätern heimgesucht, womöglich sogar alle innerhalb einer Nacht. Auffällig ist außerdem: Der oder die Täter machten nicht gerade reiche Beute. Oft war der angerichtete Sachschaden höher.

200 Euro wurden im Tölzer Marionettentheater gestohlen. Laut Polizei hebelten ein oder mehrere unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 11.25 Uhr, eine gläserne Seitentür der Kultureinrichtung am Schloßplatz auf und gelangten so ins Innere. Dort nahmen sie das Münzgeld aus der Theater- und Planetariumskasse an sich. An der aufgebrochenen Tür hatten sie einen Schaden von 50 Euro hinterlassen.

Erfolglose Einbruch-Versuche Am Ried und in Bahnhofstraße

Ebenfalls abgesehen hatten es die Unbekannten auf einen Kleidermarkt an der Straße „Am Ried“. Hier grenzt die Polizei den Zeitpunkt eines Einbruchsversuchs auf Sonntag, 14 Uhr, bis Dienstag, 14.45 Uhr, ein. An der Haupteingangstüre waren Hebelspuren zu erkennen. In den Markt gelangten der oder die Täter aber nicht. Sie richteten lediglich Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro an.

Ebenfalls nicht von Erfolg gekrönt war zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, der Versuch, die Eingangstür eines Wohn- und Geschäftsraumes an der Bahnhofstraße aufzuhebeln. Hier beschädigten der oder die Täter den Metallrahmen der Tür. Die Reparaturkosten schätzt die Polizei auf rund 500 Euro.

Einbrecher richten in Bäckerei in Bad Tölz hohen Schaden an

Ein weiteres Ziel für den oder die Täter war ein Restaurant an der Dietramszeller Straße. In der Zeit von Montag, 22 Uhr, bis Dienstag, 8 Uhr, wurde das Schiebefenster zum Straßenverkauf aufgehebelt. So gelangten der oder die Täter in das Gebäude. Sie entwendeten eine Geldkassette und einen Bedienungsgeldbeutel. Die Beute ist 300 Euro wert. Der Sachschaden beläuft sich auf 100 Euro

In eine Bäckerei an der Dietramszeller-Straße drangen der oder die Täter zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, ein. Wie die Polizei berichtet, hatten die Unbekannten zunächst vergeblich versucht, im Kellergeschoß die Tür zur Backstube aufzuhebeln. Dann verlegten sie sich darauf, ein Fenster daneben einzuschlagen, und gelangten so in das Gebäude. Im Verkaufsraum wurden Schränke aufgebrochen und durchsucht. „Letztendlich scheinen keine Gegenstände entwendet worden zu sein“, so die Polizei. Um die Bäckerei wieder zu verlassen, öffneten die Täter die Glaseingangstüre gewaltsam von innen. Der Sachschaden in der Bäckerei summiert sich auf 5000 Euro.

In Friseursalon in Bad Tölz 250 Euro gestohlen

Etwas Beute machten der oder die Täter dann wieder in einem Friseursalon an der Mühlgasse. Dort hebelten sie zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 7.55 Uhr, eine Holztür auf und stahlen eine eine Geldschatulle mit 250 Euro. Dreimal so hoch ist der angerichtete Sachschaden, der auf 750 Euro geschätzt wird.

Erste Ermittlungen, wie etwa die Befragung von Nachbarn, hätten keine Erkenntnisse erbracht, berichtet die Polizei. Deshalb setzen die Beamten auf Zeugenhinweise. Wer im Zusammenhang mit den Einbruchsdelikten etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08041/761060 in der Tölzer Inspektion zu melden.

