Gratis-Haarschnitt für Bedürftige und Senioren: „Ein tolles Gefühl“

Von: Felicitas Bogner

Eine Alltagsheldin: Stefanie Günzinger bot an zwei Tagen im März für bedürftige Rentner kostenlose Haarschnitte an. © Arndt Pröhl

Manche kostete es Überwindung, das Angebot anzunehmen. Doch dann machte eine Aktion zweier Friseursalons in Bad Tölz viele Menschen glücklich.

Bad Tölz – Eine 66-Jährige sitzt auf einem Friseurstuhl. Sie hat ein Handtuch über die Schultern gelegt. Ihre silberfarbenen Haare sind noch leicht nass und liegen eng am Kopf an. Sie beobachtet im großen Spiegel vor sich, wie Stefanie Günzinger über eine Rundbürste ihre Haare eindreht und föhnt. Die Kundin genießt ihren Friseurbesuch im Salon „Haarspitzengfui“ sichtlich und verfolgt gespannt, wie ihr frisch geschnittener Bob immer mehr Form annimmt. Bezahlen muss sie heute nichts. Denn Günzinger und ihr Kollege Bulli Selmani von „Lion’s Barbershop“ haben in den vergangenen Wochen Senioren kostenlose Haarschnitte angeboten.

Bad Tölz: Wenn der Friseurbesuch zum Luxus wird

Über ein Jahr ist es her, dass Marianne T. (Name geändert) beim Friseur war. „Das ist zum Luxus geworden, ich kann mir das nicht mehr leisten“, sagt die Rentnerin. Bis vor knapp zwei Jahren habe sie noch im ambulanten Pflegedienst gearbeitet. „Auch da wird man nicht reich, aber ich konnte schon drei- bis viermal im Jahr zum Haareschneiden gehen.“ Seit sie in Rente ist, habe sie versucht, selbst die Schere anzulegen. „Beim Pony geht das zur Not schon mal“, sagt Stefanie Günzinger. „Aber hinten kommt man ja nicht vernünftig selber ran. Das macht keinen Sinn.“

Bulli Selmani bot den kostenlosen Haarschnitt für Männer an. © Arndt Pröhl

Dass die Inhaberin des Salons an der Tölzer Badstraße für bedürftige Rentner kostenlose Haarschneidetermine anbietet, hat Marianne T. über den Online-Artikel des Tölzer Kurier erfahren. „Erst konnte ich es gar nicht glauben, dass jemand sowas macht“, sagt sie. Sie habe auch eine Zeit lang überlegt. „Es hat Überwindung gekostet, hier im Salon anzurufen.“ Weil sie sich aber am Ende getraut hat, kann sie jetzt den Termin genießen. Dafür sorgt auch Günzinger, die eine Wohlfühl-Atmosphäre schafft. „Ich habe sogar Prosecco parat“, sagt sie lachend.

Kostenloser Haarschnitt in Bad Tölz: Pro Tag 10 Kunden

Ihr Angebot wurde rege in Anspruch genommen. „Pro Tag habe ich knapp zehn Kunden bedient.“ Bei fast allen habe sie ein gutes Gefühl gehabt, dass das Angebot nicht ausgenutzt wurde. „Nur bei einer Dame bin ich mir nicht sicher, ob sie bedürftig war. Sie war aber nett und dieses Risiko geht man bei sowas eben ein.“

Die Friseurin legt bei Marianne T. die letzte frisch geföhnte Strähne zurecht, und entfernt mit einem Pinsel kleine Härchen aus dem Nacken ihrer Kundin. Zum Schluss kommt noch etwas Haarspray. Marianne T. strahlt. „Ich bin sehr glücklich und fühle mich jetzt viel wohler.“ Das hat Günzinger auch bei anderen Kunden festgestellt. Sie würden alle wesentlich selbstbewusster ihren Laden verlassen, sagt sie.

Vorher-Nachher-Bilder beim Gratis-Haarschnitt in Bad Tölz

Kostenlose Haarschnitte gab es auch bei „Lion’s Barbershop“ am Fritzplatz. Dort konnten Bedürftige – gleich welchen Alters – ohne Termin vorbeikommen. „Die meisten waren ältere Männer“, sagt Inhaber Bulli Selmani. Am ersten Tag sei gleich in der Früh viel los gewesen. Dann habe es sich eingependelt. Insgesamt nutzten über 30 Menschen an den beiden Tagen das Angebot. „Ein paar haben mir echt so leidgetan, ich bin froh, dass ich bei der Aktion mitgemacht habe“, sagt er. „Wir haben Vorher-Nachher Bilder gemacht. Der Unterschied sei teils „wirklich krass“ gewesen. „Ein Mann war drei Jahre nicht beim Friseur. Er hatte schulterlange Haare und wir haben ihm einen ganz neuen Look verpasst“, erzählt er. Auch Augenbrauenzupfen und Barttrimmen seien möglich gewesen. „Den meisten ging es aber ums Haareschneiden.“ Parallel habe er an den Aktionstagen seine zahlenden Kunden bedient. „Das hat problemlos funktioniert.“

Bulli Selmani überlegt jetzt, für Bedürftige dauerhaft günstigere Preise anzubieten. „Ich werde dann für Rentner nur 10 Euro verlangen, sodass sich meine laufenden Kosten decken.“ Stefanie Günzinger möchte heuer noch eine ähnliche Aktion für behinderte Kinder anbieten. „Aber viel öfter kann ich das leider nicht machen. Das kann ich mir einfach nicht leisten“, sagt sie. Immerhin habe sie an zwei Tagen im März auf Einnahmen verzichtet.

Trotzdem: Gut getan hat die Aktion nicht nur den vielen Rentnern, sondern auch den beiden Friseuren selbst. „Helfen ist ein tolles Gefühl“, sagt Selmani.

