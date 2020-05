Frisöre: Arbeitsbeginn mit haarigen Problemen

Nach sieben Wochen Zwangspause dürfen am Montag Friseursalons wieder öffnen. Kunden müssen sich auf weniger Service und zum Teil höhere Preise einstellen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Keine Trockenhaarschnitte, kein Wimpernfärben, keine Getränke, keine Zeitschriften – und natürlich: Maskenpflicht. Kein Zweifel: Ein Friseurbesuch ab Montag wird anders als vor der siebenwöchigen Zwangspause wegen der Corona-Pandemie. „Ich bin wirklich gespannt“, sagt Friseurmeisterin Stefanie Günzinger.

Die 34-Jährige betreibt in den Bad Tölz den Salon „Spitzengfui“. Die erste Woche ist bereits komplett voll, und auch darüber hinaus ist Günzingers Terminkalender schon jetzt gut gefüllt. Wie alle ihre Berufskollegen freut sich die Friseurin, wieder arbeiten zu dürfen. Und wie wohl alle hofft sie auf Verständnis, dass sie den gewohnten Service wegen der Hygiene-Auflagen nicht aufrechterhalten kann. Statt Cappuccino gibt es Desinfektionsmittel, die Masken müssen die Kunden selbst mitbringen. Dafür verzichtet Günzinger im Gegensatz zu vielen anderen auf Preiserhöhungen. „Bei mir ändert sich nicht so viel, weil ich allein im Laden bin.“

Rosi Abeltshauser hat an ihrem Lebensgefährten schon mal geübt, wie man Haare trotz Mund- und Nasenschutz schneiden könnte. Das Fazit der Inhaberin des Salons „Schnitt im Trend“ in Bad Heilbrunn: Die Kunden werden sich die Masken ans Gesicht halten müssen, wenn die Ohren freigeschnitten werden.

Auch am Wörnerweg steht das Telefon kaum still. Die Herren wollen die Mähne endlich gestutzt bekommen, die Damen Farbe auf den Ansatz. Um dem Ansturm gerecht zu werden, öffnet Abeltshauser ihr Geschäft bereits am Montag, eigentlich ihr Ruhetag. Auf die Meisterin und ihre zwei Angestellten wartet eine lange Sechs-Tage-Woche: Am Samstag, 9. Mai, bleibt der Salon zusätzlich offen, solange Kunden kommen.

Auf große Preiserhöhungen müssen sie sich nicht gefasst machen. Abeltshauser gibt nur den Preis für die Einmal-Masken weiter. Pro Kunde sind das 1,50 Euro. Zusätzlich stellt sie ein „Hygieneschwein“ auf. Kunden können freiwillig Geld einwerfen und so dabei helfen, die Kosten für Desinfektionsmittel und Co. zu decken.

Im „Isartaler Haarstudio“ in Lenggries setzt die Chefin ebenfalls auf kreative Ideen. „Wir haben eine Glaswand zwischen die beiden Waschliegen eingezogen“, sagt Margret Pirk. Um die Abstände einhalten zu können, hat sie die Plätze von neun auf fünf reduziert. Um der enormen Nachfrage („Die Telefone laufen heiß“) gerecht zu werden, hat Pirk außerdem die Öffnungszeiten erweitert, die sieben Angestellten arbeiten im Schichtbetrieb.

Desinfektionsmittel steht an jedem Platz bereit, ebenso Handschuhe und Einmal-Umhänge. All diese Vorkehrungen kosten viel Geld, sagt Margret Pirk. Fünf bis zehn Prozent werde sie deshalb wohl mehr verlangen müssen. Das gilt auch für Pirks „Salon M“ in Greiling.

Ein Besuch bei „Hair by Lederer“ in Bad Tölz wird künftig ebenfalls um die zehn Prozent mehr kosten. Chefin Martina Lederer sieht keine andere Möglichkeit. „Der Aufwand ist enorm“, sagt die Friseurmeisterin mit Blick auf die Hygiene-Auflagen. Nach jedem Besuch müssten der Platz des jeweiligen Kunden und das Handwerkszeug gereinigt und desinfiziert werden. Handschuhe, Masken und Umhänge müssen ebenfalls nach jedem Termin gewechselt beziehungsweise heiß gewaschen werden. Bei durchschnittlich 650 Kunden im Monat und explosionsartig gestiegenen Kosten für Schutzkleidung stellten solche Regeln einen riesigen Zeit- und Kostenfaktor dar.

Um zumindest die Müllberge zu reduzieren, hat Martina Lederer für ihre zehn Angestellten und sich selbst waschbare Stoffmasken in der Jachenau bestellt. Kostenpunkt: 1500 Euro.

Mit der Preiserhöhung will Martina Lederer aber auch Rücklagen schaffen – für ihre Mitarbeiter und sich selbst. Die Angst vor einer zweiten Infektionswelle und einem erneuten Shutdown bleibt im Hinterkopf. „Noch einmal sechs Wochen ohne Umsatz kann ich mir nicht leisten.“ Jammern will Martina Lederer aber nicht. Mit Mitgefühl blickt sie auf die Gastronomie, die weiterhin zum Nichtstun verdammt ist. Und etwas Positives kann die 38-Jährige der Krise auch abgewinnen: Die Wertschätzung für ihren Berufsstand sei deutlich gestiegen. „Die Leute merken, wie wichtig wir sind.“

