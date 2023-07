Frontal gegen einen Baum: Fahrer (26) bei Unfall schwer verletzt

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Mit dem Rettungshubschrauber musste der 26-Jährige in die Klinik geflogen werden. © Feuerwehr Reichersbeuern

Schwer verletzt wurde en 26-Jähriger Montagnacht bei einem Unfall. Die Polizei sucht nun Zeugen, um den Unfallhergang zu klären.

Bad Tölz/Greiling - Der Unfall ereignete sich am Montag um kurz nach 23 Uhr. Nach Angaben der Polizei war ein 26-jähriger Tölzer mit seinem Skoda Karaoq auf der Bundesstraße 472 von Bad Tölz in Richtung Greiling unterwegs, als er am Greilinger Berg nach links von der Fahrbahn abkam. Der Wagen prallte frontal gegen einen Baum.

Motorblock bleibt auf der Straße liegen

Durch den heftigen Aufprall wurde das Auto nach rechts in den Graben geschleudert, während der Motorblock auf der Straße liegen blieb. Der Tölzer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Murnau geflogen werden.

Polizei sucht Zeugen des Unfalls

Der Skoda musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 25.000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. Der Fahrer war nach Angaben der Polizei nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zeugen des Unfalls werden nun gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 08041/761060 in Verbindung zu setzen.

Drei Feuerwehren im Einsatz

Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch die Feuerwehren aus Bad Tölz, Greiling und Reichersbeuern im Einsatz. Die Freiwilligen übernahmen mit Ersthelfern unter anderem die Erstversorgung des Verletzten, kümmerten sich ums Ausleuchten der Einsatzstelle und die Verkehrslenkung.

Für die Tölzer Feuerwehr war es der zweite Einsatz bei einem schweren Verkehrsunfall innerhalb weniger Stunden. Am Nachmittag hatte es eine Kollision auf der Staatsstraße 2072 mit fünf Verletzten gegeben.

