Frontalzusammenstoß auf der B 472 bei Bad Tölz: Drei Schwerverletzte

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort. © Feuerwehr Tölz

Ein Frontalzusammenstoß mit drei Schwerverletzten auf der Tölzer Umgehungsstraße sorgte am Mittwoch für lange Staus in Bad Tölz. Die B472 war zwei Stunden voll gesperrt.

Bad Tölz – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch am frühen Nachmittag auf der Tölzer Umgehungsstraße. Zwischen Bahnüberführung und Fußgängerbrücke waren zwei Fahrzeuge auf Höhe der Straße Am Winet frontal zusammengestoßen. Für die Rettung der Verletzten und die Bergung der Fahrzeuge musste die Bundesstraße längere Zeit voll gesperrt werden. In der Folge kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen – auch auf der Umleitungsstrecke durch die Stadt.

Tegernseerin gerät aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn

Ereignet hatte sich der Unfall gegen 13.25 Uhr. Eine 69-jährige Tegernseerin war mit ihrem BMW auf der B 472 in Richtung Bad Heilbrunn unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Suzuki, den eine 63-jährige Reichersbeurerin lenkte. Mit im Wagen saß ein 66-Jähriger, ebenfalls aus Reichersbeuern.



Tölzer Feuerwehr muss zwei Personen aus Pkw befreien

Die Insassen des Suzukis konnten sich nach dem Zusammenstoß nicht selbst aus dem beschädigten Fahrzeug befreien. Deshalb wurde die Feuerwehr Bad Tölz alarmiert, die mit 25 Einsatzkräften vor Ort war.

Drei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Alle drei Beteiligten wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die Tegernseerin wurde ins Tölzer Krankenhaus gebracht. Die Insassen des Suzukis ins Unfallkrankenhaus nach Murnau. Ein Rettungshubschrauber war zwar vorsorglich alarmiert worden, wurde aber nicht benötigt. Nach der Rettung der Verletzten und der Bergung der Fahrzeuge durch ein Abschleppunternehmen mussten noch ausgelaufene Betriebsstoffe von der Straßenmeisterei beseitigt werden.



Bundesstraße erst nach zwei Stunden wieder für den Verkehr freigegeben

Die Bundesstraße konnte erst gegen 15.20 Uhr wieder freigegeben werden. Um die Umleitung des Verkehrs kümmerte sich die Feuerwehr. Neben ihr waren drei Streifen der Polizeiinspektion Tölz, drei Rettungswagen sowie ein Notarzt vor Ort.



Der Gesamtschaden an beiden beteiligten Fahrzeugen wird auf rund 35 000 Euro geschätzt.

