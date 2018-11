„Früh aufstehen, viel arbeiten und wenig verdienen“: Bäckerinnung will von Negativimage wegkommen

Bad Tölz – Nachwuchsmangel ist das beherrschende Thema in nahezu allen Handwerksbereichen. Besonders davon betroffen sind die Lebensmittel verarbeitenden Berufe. Dies wurde auch am Dienstag in der Hauptversammlung der Bäcker-Innung der Landkreise Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen wieder deutlich. „Und vermutlich wird es noch sehr, sehr lange dauern, bis das Handwerk wieder ausreichend Lehrlinge bekommt“, stellte der Königsdorfer Konrad Stelmaszek, der hiesige Innungsobermeister, fest. Allerdings habe er mittlerweile ein leichtes Umdenken bei den Eltern feststellen können. „Dennoch überwiegt nach wie vor bei den Kindern und Jugendlichen der Weg über das Abitur zum Studium.“

So wurden in der Versammlung verschiedene Methoden zur effektiven Nachwuchs-Werbung diskutiert. „Früh aufstehen, viel arbeiten und wenig verdienen“, das stimme zwar so nicht mehr, „aber wir müssen alles tun, um von diesem negativen Image wegzukommen“, betonte Stelmaszek. Wenig halten hierbei die Bäckermeister von den großen Ausbildungsmessen. „Da kommen die großen Firmen wie Roche in Penzberg oder Hexal aus Holzkirchen mit ihren großen, professionellen Ständen. Daneben hat der kleine Handwerksbetrieb wenige Chancen Aufmerksamkeit zu gewinnen“, führte der Innungsobermeister aus. Als gute Möglichkeit hingegen, Auszubildende zu gewinnen, sah er bei reinen Ausbildungsmessen nur für das Handwerk. Auch hätten spezielle Aktionen oder Praktika in Zusammenarbeit mit Schulen oder sogar Kindergärten durchaus einige Erfolge gebracht.

In dem Zusammenhang steht auch, dass an der Tölzer Berufsschule Unterricht erteilt werden kann. Anette Bachhuber, Leiterin der Ernährungsabteilung, erklärte in ihrem Sachstandsbericht, dass man derzeit kaum Probleme habe, auch wenn man mindestens 16 Schüler brauche, um eine Fachklasse bilden zu können: „Das erreichen wir durch Kombinationen aus dem Ernährungshandwerk.“ Dafür stünden neben Bäckern, Konditoren und Metzgern auch die jeweiligen Fachverkäufer zur Verfügung.

Schließlich wurde den Anwesenden die Fachakademie des bayerischen Bäckerhandwerks in Gräfelfing vorgestellt und seitens der Sparkasse erklärt, warum Bargeld immer teurer würde. Deren Fachleute waren zudem der Meinung, dass dem bargeldlosen Zahlungsverkehr auch bei kleinen Beträgen unweigerlich die Zukunft gehöre.

Ewald Scheitterer