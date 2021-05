Frühförderstelle Bad Tölz: Seit zehn Jahren Anlaufstelle für Eltern

Bedarf an Beratung steigt

Jubiläum für die Interdisziplinäre Frühförderstelle Bad Tölz: Sie feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. 2011 startete sie als Außenstelle der Klinik Hochried unter der Trägerschaft der Katholischen Jugendfürsorge (KJF) der Diözese Augsburg.

Bad Tölz - An die Frühförderstelle können sich Eltern von Kindern mit eingeschränkter körperlicher, seelischer oder sozialer Entwicklung wenden. Der Name Interdisziplinäre Frühförderstelle kommt daher, dass dort sämtliche Fachdisziplinen wie Pädagogik, Psychologie, Physiologie oder Sprach- und Ergotherapie versammelt sind.

Die Frühförderstelle betreut Kinder, die entweder eine Behinderung haben oder davon bedroht sind, erklärt Leiterin Anja Rohde im Gespräch mit dem Tölzer Kurier. „Ein Kind muss mindestens zwei Auffälligkeiten haben, um bei uns therapiert zu werden“, sagt sie.

Auch in Corona-Zeiten gibt es ein Angebot

Meistens empfiehlt ein Kinderarzt oder der Kindergarten den Eltern, ein offenes und unverbindliches Beratungsgespräch in der Frühförderstelle anzunehmen. „Derzeit ist es aber so, dass viele Eltern aufgrund der Corona-Situation verunsichert sind, zum Beispiel, weil die Betreuung in den Kindergärten wegbricht oder weil sie nicht wissen, ob das Kind schon in die Schule muss“, so Rohde. Daher suchen immer mehr Eltern den direkten Kontakt. „Sie sind froh, dass unser Angebot noch stattfindet. Aber auch die Eltern wünschen sich in diesen Zeiten mehr Austausch“, sagt Rohde. Aktuell sind durch die Beschränkungen nur Einzelförderungen möglich. „Gerne würden wir wieder Gruppentherapien anbieten, da sie für einige Kinder sehr wichtig sind. Aber das ist derzeit nicht möglich“, sagt Rohde. Gefördert werden Kinder von der Geburt bis zur Einschulung. Die größte Gruppe bilden laut Rohde die Drei- bis Fünfjährigen.

Der Bedarf an Beratung ist über die Jahre gestiegen

Der Bedarf an Frühförderung steige. In den vergangenen Jahren seien immer mehr Klienten hinzugekommen. „Es zeigt sich ein Wandel in den Familien, die Anforderungen innerhalb der Gesellschaft steigen, was unter anderem Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung haben kann“, so Rohde. Das „System Familie“ habe sich gewandelt. „Das hat Auswirkungen auf die Kinder. Schon bei der Einschulung wird immer mehr von den Kleinen erwartet. Sie haben oft zahlreiche Hobbys, denn die Eltern wollen dem Kind mehr bieten.“

Für die nächsten zehn Jahre wünscht sich die Leiterin der Frühförderstelle, dass das Netzwerk, das sie zusammen mit Ärzten aufgebaut haben, gehalten werden kann. „Zudem möchten wir unser großes Angebot beibehalten.“ Elena Royer

