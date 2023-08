Frühförderstelle in Tölz hat mehr Platz

Von: Andreas Steppan

Ein breites Spektrum an Maßnahmen für junge Patienten bietet das Team der Interdisziplinären Frühförderstelle in Bad Tölz unter Leitung von Anja Warmbold (vorne, 2. v. li.) – seit Mitte Juni in erweiterten Räumlichkeiten. © KJF Augsburg/Sofia Wöhrl

Kinder mit eingeschränkter körperlicher, seelischer oder sozialer Entwicklung finden Hilfe in der Tölzer Frühförderstelle. Nun wurden die Räumlichkeiten erweitert.

Bad Tölz – Seit zwölf Jahren betreibt die Murnauer Klinik Hochried diese Einrichtung als Außenstelle auf der Tölzer Flinthöhe. Zuvor hatte sich die Lebenshilfe von dieser Aufgabe zurückgezogen. Um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden, hat die Frühförderstelle nun ihre Räumlichkeiten erweitert.

Laut einer Pressemitteilung des Trägers, der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (KJF Augsburg), betreut das aus 19 Mitarbeitern bestehende Team aktuell rund 210 Kinder im Alter zwischen der Geburt und der Einschulung. Die jungen Patientinnen und Patienten kommen meist auf Empfehlung von Kinderärzten oder Kindertagesstätten. Die Eltern können sich aber auch direkt an die Frühförderstelle wenden. Ihnen steht in der Tölzer Einrichtung eine breite Palette an Hilfsangeboten aus verschiedenen fachlichen Bereichen zur Verfügung, etwa Entwicklungsdiagnostik, psychologische Beratung, heilpädagogische Förderung, Ergotherapie, Logopädie oder Physiotherapie.

Bedarf wächst stetig

Bislang standen dafür fünf Räume zur Verfügung – in denen es aber allmählich zu eng wurde. „Auf dem Gebiet der Frühförderung beobachten wir einen stetig wachsenden Bedarf“, erklärt Andreas Auer, Leiter der KJF Klinik Hochried. Den Platzmangel hätten die Mitarbeiter zuletzt auszugleichen versucht, indem sie verstärkt in Kindergärten gingen oder Hausbesuche machten.

Nun habe sich die Möglichkeit ergeben, im selben Gebäude am Prof.-Max-Lange-Platz, nur einen Eingang weiter, zusätzliche Räume anzumieten. Damit seien Einzeltermine für Familien vor Ort wieder einfacher möglich, und die Frühförderstelle könne dauerhaft Gruppenangebote etablieren. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Kinder besonders von unseren Kleingruppentrainings profitieren“, freut sich Anja Warmbold, die Leiterin der Interdisziplinären Frühförderstelle.

