Frühlingshafte Klänge im Tölzer Kurhaus: Ausverkauftes Bergwacht-Singen

Bereits zum 15. Mal stand das Bergwacht-Singen im Tölzer Kurhaus auf dem Programm. Erneut war die Veranstaltung ausverkauft - und die nächste Auflage ist bereits in Planung.

Bad Tölz – Nicht alles, was für den 1. April angekündigt ist, muss ein Aprilscherz sein. So zum Beispiel das Frühjahrssingen der Tölzer Bergwacht, das am Samstag in seiner 15. Auflage im Kurhaus vonstatten ging. Bereitschaftsleiter Horst Stahl und Organisator Norbert Weinhuber freuten sich einmal mehr über ein volles Haus.

Die 16. Auflage ist bereits in Planung

In seiner Begrüßung kündigte Stahl an, dass dies das letzte Bergwacht-Frühjahrssingen sein werde – was ein lang gezogenes bedauerndes „Aahh“ von Seiten des Publikums nach sich zog. Aber nein, keine Sorge, er habe sich zu diesem speziellen Datum zumindest einen kleinen Aprilscherz erlauben wollen, beruhigte der Bergrettungs-Chef die Besucher schleunigst wieder. Die 16. Auflage sei bereits in Vorbereitung. Denn auch wenn die neue Rettungswache, in deren Bau die Erlöse der bisherigen Frühjahrssingen eingeflossen seien, mittlerweile fertiggestellt ist, gebe es noch reichlich Verwendung für weitere Einnahmen.

Erlös fließt in die Modernisierung der Stützpunkt-Hütte am Blomberg

Zum einen sei beim Bau der Wache manches teurer geworden als vorher berechnet. Darüber hinaus gebe es da noch die Stützpunkt-Hütte am Blomberg, die eine gewisse Modernisierung brauche. „Es ist dort kein Wasser installiert, wir haben da ein Plumpsklo.“ Das Areal, auf dem die Hütte steht, habe man mit Unterstützung der Stadt erwerben können, nun seien weitere Schritte möglich. Vorgesehen sei, einen Teil der Hütte frostsicher auszubauen und mit einer Toilette und Waschbecken auszustatten. „Wir wollen die Hütte an den Wochenenden durchgehend besetzen, um schneller vor Ort zu sein“, erklärte Stahl zu dem Vorhaben.

Durchs Programm führte wieder Siegi Götze

Seinen Respekt vor den Leistungen der Bergwacht bekundete Stadtpfarrer Peter Demmelmair, der sein Grußwort „schlank“ halten wollte, um nicht ähnlich dem Inhalt des 20. Kapitels der Apostelgeschichte wie Paulus die Zuhörer zum Einschlafen zu bringen.

Somit war es nun an den Musik- und Gesangsgruppen mit Sprecher Siegi Götze ihr frühlingshaftes Repertoire zum Klingen zu bringen. Bestens bekannt ist hier im Gäu der Haushamer Bergwachtgsang, bestehend aus vier gestandenen Mannsbildern mit vier wohltönenden Stimmen, aber auch mit schönen Wadlstrümpfen, wie Götze schelmisch anmerkte – „denn schon der Kiem Pauli hat gesagt, zur Volksmusik gehört der ganze Mensch“. Überhaupt hatte Götze manch Hintersinniges parat, zumal er sich in seinen Beiträgen angesichts des launigen Datums insbesondere mit dem Sparifankerl, dem Deife oder Deixl, wie er als Personifizierung des Hinterkünftigen auch oft genannt wird, beschäftigte und dafür viele Lacher erntete.

Weinberg-Zithermusi spielt seit 44 Jahren zusammen

Mit den Rettenbacher Sängerinnen und ihrer erfrischenden Art kamen Lieder in das Programm, die nicht allerorten bei Volksmusikveranstaltungen zu hören sind. Eines davon war etwa das wechseltaktige „I hob an Buam, der is mei Freid“, das schließlich endet mit der Feststellung „De Musi werd bstellt und da Vadda gibt’s Geld und da Schreiner macht d’Wiagn und übers Johr wern ma a Schrazerl kriagn.“ Für die perfekte Begleitung sorgten bei den Haushamern Maria Holzer und Heiner Oberhorner mit Zither und Gitarre, bei den Sängerinnen Karl Schreier am Akkordeon.

Nicht nur als „alte Hasen“ auf ihren Instrumenten sondern auch als Freunde seit jungen Jahren lassen sich die vier Musikanten der Weinberg-Zithermusi beschreiben. „Seit 44 Jahren spuin sie jetzt scho zamm“, merkte Götze an – entsprechend homogen und versiert ist ihre Spielweise. Die Geigenmusi „hoib & hoib“ ist im altersmäßigen Vergleich dazu noch sehr jugendlich, von ihrem Können her aber nicht weniger profiliert. Die drei Madln und drei Burschen spannten im Verbund mit den anderen Mitwirkenden und ihren Darbietungen einen bunten Bogen über den Abend, mal temperamentvoll, mal gemütvoll, mal frühlingshaft freudvoll. Oder, in Götzes Sparifankerl-Wortschatz ausgedrückt, „einfach höllisch schee“. Bevor sich die Besucher mit großem Applaus für das Gebotene bedankten, kamen sie selbst zum Einsatz: beim gemeinsam und vielstimmig gesungenen „Alperer“. (Rosi Bauer)

