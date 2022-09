Fünf hochwertige Fahrräder gestohlen - eines taucht an unerwarteter Stelle wieder auf

Von: Andreas Steppan

Sie schlagen auf Wanderparkplätzen genauso zu wie auf Privatgrundstücken. In Bad Tölz und Lenggries sind vermehrt Fahrraddiebe unterwegs. Die Polizei meldet fünf neue Fälle.

Bad Tölz/Lenggries - In der Region häufen sich aktuell die Fahrraddiebstähle. Nicht weniger als fünf Fälle in Lenggries und Bad Tölz meldet die Polizei aus den vergangenen Tagen. Hochwertige Sicherungen hielten die Täter dabei nicht auf.

Lenggries: Gestohlenes Fahrrad an der Grundschule wiedergefunden

Im Zeitraum zwischen dem vergangenen Dienstag und Mittwoch stahlen Unbekannte am Bahnhof in Lenggries ein schwarz-blaues Fahrrad der Marke Giant aus dem Radlständer. Das Zweirad gehört einem 32-Lenggrieser und hat einen Wert von rund 4000 Euro.



Nach kurzer Zeit wieder aufgefunden wurde ein Mountainbike, das ebenfalls am Lenggrieser Bahnhof gestohlen wurde. Das Fahrrad der Marke Serious verschwand in der Nacht zum Samstag. Später stand es dann – gewissenhaft abgesperrt – an der Grundschule. Ein 17-Jähriger aus Fleck konnte nachweisen, dass er der rechtmäßige Eigentümer des Mountainbikes ist. Deswegen öffnete die Polizei das Schloss und gab ihm das Fahrrad zurück.

Zwei Fahrräder in Bad Tölz gestohlen

Zweimal schlugen unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag in Bad Tölz zu. Zum einen stahlen sie ein graues E-Bike der Marke Conway im Wert von 1500 Euro. Der Eigentümer, ein 71-jähriger Tölzer, hatte es Am Krottenbach abgestellt und versperrt. Aus dem Hof eines Mehrfamilienhauses an der Franziskanergasse wurde das Mountainbike eines 72-jährigen Anwohners entwendet. Es ist rund 2500 Euro wert.



Fahrraddieb auf Wanderparkplatz in Lenggries

Am helllichten Tag stahlen Unbekannte am Samstag ein Mountainbike, das eine 58-jährige Lenggrieserin auf dem Schönberg-Parkplatz in Hohenreuth (Gemeinde Lenggries) abgestellt hatte. Während die Frau zwischen 7 und 13.45 Uhr eine Wanderung unternahm, verschwand ihr 3000 Euro teures, neuwertiges Rad der Marke BMC.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem der genannten Fälle geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08041/761060 bei der Polizei zu melden.

