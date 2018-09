Für Großereignisse gibt‘s ein Extra-WC

Die öffentlichen Sanitäranlagen der Stadt waren lange Zeit keine Vorzeigeobjekte. Jetzt wird auf breiter Front erneuert und viel Geld in neue WC-Anlagen gesteckt.

Bad Tölz – 380.000 Euro kostet zum Beispiel das neue Gebäude am Bürgergarten, das die kleinen und großen Bedürfnisse der Tölz-Besucher mit Edelstahl und Hightech-Reinigung decken soll. Das sind 145.000 Euro mehr als ursprünglich geplant, gab Kämmerer Hermann Forster in der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses am Dienstag bekannt.

Er stellte routinemäßig außerplanmäßige Ausgaben und Einnahmen des laufenden Haushalts vor, die sich weitgehend die Waage halten. Eine der Mehrausgaben ist eben die WC-Anlage. Die neuen Außenanlagen im Umgriff des Gebäudes, die Anpassungen für die Parkautomaten und die Erstellung zusätzlicher Außenanschlüsse hat den finanziellen Mehraufwand nötig gemacht, erklärte Forster.

Die Stadt hat nämlich für rund 30.000 Euro einen mobilen WC-Anhänger der Firma Gamo erworben, der bei Großereignissen neben das WC-Gebäude gestellt und angeschlossen wird und das Angebot an Toiletten erheblich erweitern wird. Zum Beispiel beim Christkindlmarkt, wie Forster sagte.

Lesen Sie auch: Wanderparkplätze: Jachenau will‘s mal mit einer Bio-Toilette probieren

Der Anhänger hat drei Pissoirs, zwei Herren- und drei Damentoiletten. Der Clou daran ist, dass durch verschiebbare Trennwände die Zahl von Herren- und Damen-Abteilen nach Bedarf geändert werden kann. Die Stadt denkt noch einen Schritt weiter und will den mobilen Toilettenanhänger auch den Vereinen für ihre Feste zur Verfügung stellen. „Der ist herzeigbar und kann gegen eine Gebühr ausgeliehen werden.“ Das dauert allerdings noch ein bisschen. Der Wagen ist laut Forster schon erworben, wird aber noch mit dem Tölzer Logo beschriftet.