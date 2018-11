Fußgängerin (77) von Auto erfasst 

Die Annahme, dass das Auto sie vorbeilassen würde, wurde einer 77-jährigen Tölzerin am Montag zum Verhängnis. Die Fahrerin fuhr an, als die Fußgängerin vorne um das Auto herum ging.

Bad Tölz - Eine 77-jährige Frau aus Bad Tölz ist am Montag leicht verletzt worden, als sie von einem Auto erfasst worden ist. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 16.40 Uhr an einer Ausfahrt beim „Kaufland“. Dort wollte eine BMW-Fahrerin (50) aus Bad Tölz vom Parkplatz aus in die Karwendelstraße einfahren, musste jedoch zunächst halten und auf eine Lücke im Verkehr warten. Von links näherte sich derweil die Fußgängerin auf dem Gehweg. Sie ging davon aus, dass die BMW-Fahrerin stehen bleiben würde, und ging vorne um das stehende Auto herum. In dem Moment fuhr die 50-Jährige an.

Durch den Anstoß stürzte die ältere Dame und erlitt leichte Verletzungen. Die Erstversorgung übernahm ein Mediziner aus einer nahe gelegenen Arztpraxis, ehe die Verunglückte ins Tölzer Krankenhaus gebracht wurde. (sis)

