Fußgängerin unachtsam: Radfahrer stürzt schwer in Säggasse in Bad Tölz

Wegen fahrlässiger Körperverletzung muss sich demnächst eine Frau aus Münsing verantworten: Wegen ihrer Unachtsamkeit liegt ein Tölzer (72) mit Schulter-, Schlüsselbein- und Rippenfrakturen im Tölzer Krankenhaus.

Eine Fußgängerin achtete am Freitag in Bad Tölz nicht auf den Verkehr – mit schmerzhaften Konsequenzen für einen Radfahrer. Wie die Polizei mitteilt, überquerte die Frau (49) aus Münsing gegen 16.55 Uhr mit ihrer siebenjährigen Tochter die Säggasse, ohne auf ihre Umgebung zu achten. Ein Tölzer (72), der die Säggasse mit seinem Fahrrad bergab fuhr, konnte auf der regennassen Fahrbahn laut Polizei nicht rechtzeitig anhalten. Er stieß mit der Frau zusammen und stürzte. Während der Fußgängerin nichts passierte, verletzte sich der Radfahrer schwer. Er kam mit Schulter-, Schlüsselbein- und Rippenfrakturen in Tölzer Krankenhaus. Das Fahrrad wurde nicht beschädigt. Die Münsingerin muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.