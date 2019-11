Gaißacher baut mit über  zwei Promille Unfall - und streitet sich auch noch mit den Zeugen

Erst setzte er sich betrunken ans Steuer, dann baute der Gaißacher auch noch einen Unfall.

Bad Tölz–Ohne seinen Führerschein wird ein 34-jähriger Gaißacher erst einmal auskommen müssen. Laut Polizei hatte sich der Mann am Sonntag um 7.10 Uhr nach durchzechter Nacht in einem Lokal an der Badstraße ans Steuer seines Wagens gesetzt.

Nach dem Unfall streitet sich der Gaißacher mit den Zeugen

Er kam nicht weit. Schon beim Ausparken in der Badstraße fuhr er gegen einen dort abgestellten Wagen und beschädigte diesen leicht an der vorderen Stoßstange. Dabei wurde er von Zeugen beobachtet. Mit diesen stritt der Mann dann auch noch, weil sie die Polizei rufen wollten.

Die Beamten, die zur Unfallaufnahme herbeigerufen wurden, stellten starken Alkoholgeruch beim Unfallverursacher fest. Der Alkotest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Gaißacher musste zur Blutentnahme.

Den Führerschein ist der Mann erst einmal los

Sein Führerschein wurde sichergestellt. Den 34-jährigen Gaißacher erwartet jetzt eine Strafanzeige und ein Entzug seiner Fahrerlaubnis. va

