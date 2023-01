Ganz im Zeichen der Inklusion: Tölzer Turnverein wirbt für neue Disziplin Floorball

Teilen

Sportverein und Stadtrat hatten bei dem Spiel großen Spaß. © bib

Es wurde ein fulminanter Triumph: Mit 16 zu 8 Toren siegte der Tölzer Turnverein (TV) gegen den Tölzer Stadtrat. Die Disziplin hieß Floorball, ein dem Eishockey ähnliches Spiel, das aus Schweden stammt.

Bad Tölz – Beide Mannschaften gaben zur ersten Veranstaltung im Rahmen der Special Olympics Bayern (Soby) ihr Bestes. Bereits nach Sekunden hatten die männlichen und weiblichen Stadträte ihre sportliche Ader entdeckt. Vor allem aber stand der Spaß im Mittelpunkt. Zweiter Bürgermeister Michael Lindmair verriet zu Beginn, dass die übliche Spielzeit von dreimal 20 Minuten auf dreimal 10 Minuten verkürzt worden war. Die Spielregeln waren schnell erklärt: Der Schläger darf nicht über Hüfthöhe gehoben werden. Rempeln, also Bodychecks, ist verboten. Gemischte Mannschaften sind üblich. Mit schweren Verletzungen war bei den leichten Schlägern und dem wenige Gramm schweren Ball ohnehin nicht zu rechnen.

Mannschaft wechselte immer wieder

In dem kleinen Spielfeld, das in nur einem Drittel der Halle mit niedrigen Banden aufgebaut war, blieben die Laufstrecken überschaubar. Dafür waren Geschicklichkeit und Schnelligkeit gefragt. Die drei Spieler und der Torwart pro Mannschaft wurden immer wieder ausgetauscht.

Zu einem Bewegungsfest hatte am Samstag der TV eingeladen. Auf dem Programm standen unter anderem ein Rollstuhl-Parcours. © bib

Der TV verfügt neuerdings über eine Floorball-Ausrüstung, die von Stadtrat Peter von der Wippel gesponsert wurde. „Fehlen nur noch Spieler und Trainer“, sagte Vereinsvorsitzende Jane Clarke. Wer sich diese Sportart anschauen möchte, hat von Dienstag bis Donnerstag Gelegenheit, dann treten Profis gegeneinander an.

In Rollstühlen Basketball spielen

In der übrigen Halle war ein inklusiver Parcours unter anderem für Rollstühle aufgebaut. Hier erprobten sich auch Besucher ohne körperliche Behinderung. In Sportrollstühlen konnte Basketball gespielt werden. Matten, Kästen, Ringe und weitere Geräte zogen kleine und junge Besucher an. Zahlreiche freiwillige Helfer des TV standen zur Seite. Ein reichhaltiges Kuchenbuffet sowie Getränke warteten auf die Gäste im neu geschaffenen Gymnastikraum.

Weitere Infos zu Floorball gibt es im Internet auf www.floorball-bayern.de. Die Turnierzeiten in der Tölzer Dreifachturnhalle sind Dienstag und Mittwoch von 9 bis 15 Uhr und Donnerstag von 9 bis 13 Uhr. Für Zuschauer gibt es Kaffee und Kuchen, Getränke und Snacks. (bib)

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.