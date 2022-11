Gas und Strom der Tölzer Stadtwerke werden deutlich teurer

Von: Andreas Steppan

Ab 2. Januar steigen die Strompreise extrem an. Das gleiche trifft auf Gas zu. © DPA Deutsche Presseagentur

Die Stadtwerke Bad Tölz geben nun ihre Preise ab 1. Januar 2023 bekannt. Der Arbeitspreis im Tarif Tölzgas verdoppelt sich fast.

Bad Tölz – Dass die Preise für Strom und Gas auch bei den Tölzer Stadtwerken deutlich steigen würden, war absehbar. Wie hoch die Erhöhung genau ausfällt, darüber hat das Unternehmen seine Kunden jetzt informiert. Der Arbeitspreis beim Gas etwa verdoppelt sich nahezu: Er steigt im Tarif Tölzgas von bisher 7,40 Cent (Preis vom 1. Januar 2022) auf 13,95 Cent pro Kilowattstunde und damit um rund 88 Prozent. Erheblich, aber nicht ganz so steil nach oben geht es beim Strom. Hier steigt der Arbeitspreis im Tarif Tölzstrom beim Eintarif um etwa 47 Prozent im Vergleich zum 1. Januar 2022, und zwar von 29,80 auf 43,85 Cent pro Kilowattstunde.

Arbeitspreise nahezu doppelt so hoch

In einer Mitteilung betont Stadtwerke-Sprecherin Martina Geisberger, dass der örtliche Grundversorger im Vergleich mit anderen Energie-Anbietern noch gut dastehe. Die Tölzer Stadtwerke seien einer von wenigen Anbietern, die die Strom- und Gaspreise für Haushaltskunden bis zum Jahresende stabil halten. Beim Gas seien heuer lediglich die sogenannten Gasspeicher- und Bilanzierungsumlagen weitergereicht worden. So könne ein Teil der Kunden – abhängig vom Verbrauch – wegen der Abschaffung der EEG-Umlage beim Strom sowie aufgrund der Maßnahmen zur Gaspreisbremse und Senkung der Mehrwertsteuer, die bei Gas und Nahwärme auf das ganze Jahr 2022 kalkuliert wird, sogar auf eine kleine Rückzahlung bei der Jahresrechnung hoffen, erklärt Vertriebsleiter Michael Betzl.

Aussetzung des Dezemberabschlags entlastet Verbraucher

Gerade die Aussetzung des Dezemberabschlags bei Gas und Nahwärme entlaste die Verbraucher. „Die Kunden der Stadtwerke müssen sich hier um nichts kümmern, es erfolgt hierfür einfach keine Abbuchung der Vorauszahlung.“ Wer den monatlichen Abschlag sonst überweist, könne im Dezember darauf verzichten. Falls aus Versehen doch Dezember-Abschläge bei den Stadtwerken eingehen, würden diese „fair und transparent“ mit der Jahresabrechnung im Februar 2023 verrechnet.

Was die angekündigte Energiepreisbremse ab Frühjahr 2023 angeht, so warten die Stadtwerke auf eine Entscheidung des Bundestags. „Sobald sich Mitte Dezember finale Beschlüsse abzeichnen und die rechtssichere Umsetzung geklärt wurde, werden die Kunden wieder entsprechend informiert“, heißt es. Für die Zukunft verspricht Betzl: „Für uns als kommunales Unternehmen steht das Wohl der Bürgerinnen und Bürger an erster Stelle. Wir werden in ihrem Sinn weiterhin mit spitzem Bleistift rechnen.“

